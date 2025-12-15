Jó ügy mellett állt ki T. Danny

Sztárjaink minden évben tesznek azért, hogy másoknak jobb legyen. Sokan abban is segítenek, hogy több vakvezető kutyát képezzenek ki. Erről szól a magyar ruhamárka és az MVGYOSZ 11. közös kampánya, Gál Enikővel és Artúrral a főszerepben. A fotózáson a hazai sztárvilágból többek között T. Danny is jelen volt, aki az utóbbi időben inkább botrányaival került a címlapokra, a jó ügyekért azonban ő is bátran kiáll.

T. Danny 2025-ben Artúrral, a vakvezető kutyussal pózolt - Fotó: Dorko / hot! magazin / Dorko

T. Danny ruhavásárlásra buzdít, ezzel is a vakvezető kutyákat támogatva

T. Danny koncertjein mindig elképesztő energia szabadul fel, a közönség pedig folyamatosan tombol minden alkalommal. Sokan azonban csak T. Danny drogbalhéját látják az utóbbi időben, pedig kevesen tudják, de a rapper mindig igyekszik kiállni a jó célok mellett. Ezért is mondott igent kérdés nélkül a hazai ruhamárka kezdeményezésére, amiben a ruhadarabokból befolyt összeg nyereségének 100%-át a vakvezető kutyák képzésére használják fel.

„Az elmúlt 10 év kulcsfontosságú volt az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjának életében: megújult a kiképző központ annak érdekében, hogy a képzés alatt álló kutyák az életkoruknak megfelelő, minőségi ellátásban részesülhessenek.”

A szakmailag igényesen kialakított és karbantartott tanpálya, a minden kényelmet kielégítő szimulációs szobák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a látássérült vakvezetőkutya-igénylők nyugodt környezetben sajátíthassák el a vakvezetőkutyával való közlekedés minden mozzanatát.

„Az MVGYOSZ több mint százéves tapasztalatával képviseli és szolgálja a magyar látássérült embereket, egyedülálló és hiánypótló szolgáltatásokkal támogatja a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét. A szervezet 1978 óta vakvezetőkutya-képzéssel segíti a látássérült személyek biztonságosabb közlekedését, munkába járását” – áll a cég sajtóközleményében.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: hot! magazin

A képre kattintva galéria nyílik meg!