Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jó ügy mellett állt ki T. Danny

T Danny
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 12:00
vakvezető kutyakampányjótékonyság
Tizenegyedik éve annak, hogy egy magyar ruhamárka sztárjainkkal karöltve kiáll a látássérültekért. T. Danny néhány éve csatlakozott a csapathoz, de azóta is oszlopos tagja a kezdeményezésnek.
Bors
A szerző cikkei

Sztárjaink minden évben tesznek azért, hogy másoknak jobb legyen. Sokan abban is segítenek, hogy több vakvezető kutyát képezzenek ki. Erről szól a magyar ruhamárka és az MVGYOSZ 11. közös kampánya, Gál Enikővel és Artúrral a főszerepben. A fotózáson a hazai sztárvilágból többek között T. Danny is jelen volt, aki az utóbbi időben inkább botrányaival került a címlapokra, a jó ügyekért azonban ő is bátran kiáll.

T. Danny 2025-ben Artúrral, a vakvezető kutyussal pózolt
T. Danny 2025-ben Artúrral, a vakvezető kutyussal pózolt - Fotó: Dorko / hot! magazin / Dorko

T. Danny ruhavásárlásra buzdít, ezzel is a vakvezető kutyákat támogatva

T. Danny koncertjein mindig elképesztő energia szabadul fel, a közönség pedig folyamatosan tombol minden alkalommal. Sokan azonban csak T. Danny drogbalhéját látják az utóbbi időben, pedig kevesen tudják, de a rapper mindig igyekszik kiállni a jó célok mellett. Ezért is mondott igent kérdés nélkül a hazai ruhamárka kezdeményezésére, amiben a ruhadarabokból befolyt összeg nyereségének 100%-át a vakvezető kutyák képzésére használják fel. 

„Az elmúlt 10 év kulcsfontosságú volt az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központjának életében: megújult a kiképző központ annak érdekében, hogy a képzés alatt álló kutyák az életkoruknak megfelelő, minőségi ellátásban részesülhessenek.” 

A szakmailag igényesen kialakított és karbantartott tanpálya, a minden kényelmet kielégítő szimulációs szobák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a látássérült vakvezetőkutya-igénylők nyugodt környezetben sajátíthassák el a vakvezetőkutyával való közlekedés minden mozzanatát.

„Az MVGYOSZ több mint százéves tapasztalatával képviseli és szolgálja a magyar látássérült embereket, egyedülálló és hiánypótló szolgáltatásokkal támogatja a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét. A szervezet 1978 óta vakvezetőkutya-képzéssel segíti a látássérült személyek biztonságosabb közlekedését, munkába járását” – áll a cég sajtóközleményében.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: hot! magazin 

A képre kattintva galéria nyílik meg!

hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
hot! extra: Sztárok a látássérült emberekért képekkel! BORS
Galéria: Sztárok a vakvezető kutyákért
1/8
Eddig is tudtuk, hogy Tenki Dalma mindig igyekszik segíteni, de amióta várandós, ezek az anyai ösztönök még jobban felerősödhettek
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.