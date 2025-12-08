Sztárban Sztár: Vavra Bence hétfőn már vissza is tért a „civil” életbe

Soha olyan nehéz dolga nem volt még a Sztárban Sztár All Stars nézőinek, mint most vasárnap este, amikor a véghajrában el kellett dönteniük, kire is adják le az utolsó szavazataikat. Dér Heni és Vavra Bence egymásba karolva álltak a TV2 színpadán és látszott rajtuk, hogy hozzon bármit is a 14 héten át tartó műsorfolyam utolsó pillanata, ők együtt örülnek majd a sikernek, amit a produkció hozott számukra. Till Attila végül Dér Heni győzelmét hirdette ki és Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars második helyezettje elsőként gratulálhatott neki. A show végén lapunk arra volt kíváncsi, mi jár a fiatal tehetség fejében és mihez kezd a hirtelen rázúduló szabadsággal. Persze a kérdés pillanatában nem tudtuk, hogy Bence alig néhány óra múlva már munkába áll.
De ne szaladjunk ennyire előre. Inkább tudjuk meg, milyen változásokat hozott Vavra Bence életébe a Sztárban Sztár All Stars! „Azt hiszem, hogy az változott meg alapvetően bennem a mögöttünk álló tizennégy hét során, hogy már pontosan tudom, mit is kezdhetek azzal a képességgel, ami bennem van.
Az idei Sztárban Sztár All Stars első pillanataitól kezdve, valahogy biztosabb vagyok magamban.
Anyukám ezt úgy fogalmazta meg, hogy valamiféle kvantum ugráson mentem át. Igaza lehet, hiszen magamon is éreztem, hogy sokkal nyugodtabban álltam ki a színpadra, mint korábban bármikor” – kezdte lapunknak az év legsokoldalúbb férfi előadója, aki saját bevallása szerint rengeteget tanult a TV2 sikerműsorában töltött hosszú hetek alatt. „Szép utazás volt, és rengeteg mindent tanultam. Azt, hogy hogyan kell jó előadónak lenni, hogyan formálódtak azok a korszakos zsenik, akiknek a bőrébe belebújhattam adásról adásra. Rengeteg érzelembe helyezhettem bele magamat és ezzel mindig több és több lettem. Most pedig annak örülök igazán, hogy ráfordulhattam arra az útra, melynek során meg tudom mutatni, hogy ki is az a Vavra Bence” – mondta az énekes.
Hogy Vavra Bence mivel tölti majd a Sztárban Sztár All Stars utáni napot? Nos, mondhatnánk, hogy délig alszik, majd átlustálkodja a napot, de az igazság valami egészen más. Az énekes ugyanis a stábbuli után csak pár órát pihenhetett, hiszen várta őt a munka, ami nemesít.
„Holnap reggel tíztől van egy megbeszélésem, hiszen van egy polgári állásom, amit természetesen nem adtam fel.
Ugyanakkor mégiscsak jól indul majd a hétfő, hiszen már együtt ébredhetek a családommal és nem csendben szökök ki mellőlük, hogy próbára rohanjak.
Közösen megreggelizünk, lenyomom az említett kötelezettségemet, de alapvetően együtt töltjük az egész napot. Persze közben én dolgozom, de jó lesz úgy léteznem, hogy nem kell mennem sehová” – nevetett Vavra Bence.
A kérdés már csak az, hogy egy hozzá hasonlóan éteri képességekkel megáldott előadó, miért nem fordít hátat a civil életnek és veti bele magát arccal előre a sztársággal járó körforgásba. „Ha az embernek lehetősége van arra, hogy több lábon álljon, akkor az egy szerencsés helyzet, amivel jobb élni, mint nem. Az egyetem után keresetem a helyem és arra törekedtem, hogy olyan munkát kapjak, ahol a más irányú kreativitásomat is kiélhetem. Persze ezt nem lehet összehasonlítani a színpaddal, de ott is meg tudom találni azokat a pontokat, amik boldoggá, de legalább elégedetté tesznek. Eközben pedig érzem a felelősségemet, hiszen családom van.
Azzal pedig remélem nem árulok el nagy titkot, hogy a zenész szakmában sincs kolbászból a kerítés.
Nyilván akadnak olyan előadok, akik akár egy Ferrarit is megvehetnek maguknak, de én még nem tudtam a zenélésből eljutni egy olyan állapotba, amikor azt tudom mondani magamnak, hogy a távolabbi jövőre nézve is biztos egzisztenciát építettem a szeretteim és önmagam számára. Talán egyszer eljutok odáig, hogy a civil foglalkozásomat elengedhetem, de most így tökéletes az életem” – adta meg a választ a Sztárban Sztár All Stars idei évadának második helyezettje, aki egyébként egy nagyvállalat belső folyamatait fejleszti, ha éppen nem a színpadon varázsolja el a közönséget.
