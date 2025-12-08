Sztárban Sztár: Vavra Bence hétfőn már vissza is tért a „civil” életbe

Soha olyan nehéz dolga nem volt még a Sztárban Sztár All Stars nézőinek, mint most vasárnap este, amikor a véghajrában el kellett dönteniük, kire is adják le az utolsó szavazataikat. Dér Heni és Vavra Bence egymásba karolva álltak a TV2 színpadán és látszott rajtuk, hogy hozzon bármit is a 14 héten át tartó műsorfolyam utolsó pillanata, ők együtt örülnek majd a sikernek, amit a produkció hozott számukra. Till Attila végül Dér Heni győzelmét hirdette ki és Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars második helyezettje elsőként gratulálhatott neki. A show végén lapunk arra volt kíváncsi, mi jár a fiatal tehetség fejében és mihez kezd a hirtelen rázúduló szabadsággal. Persze a kérdés pillanatában nem tudtuk, hogy Bence alig néhány óra múlva már munkába áll.

Vavra Bence tökéletesen elégedett a Sztárban Sztár All Stars második helyével (Fotó: Bors)

Vavra Bence rengeteget tanult önmagáról a Sztárban Sztár All Stars alatt

De ne szaladjunk ennyire előre. Inkább tudjuk meg, milyen változásokat hozott Vavra Bence életébe a Sztárban Sztár All Stars! „Azt hiszem, hogy az változott meg alapvetően bennem a mögöttünk álló tizennégy hét során, hogy már pontosan tudom, mit is kezdhetek azzal a képességgel, ami bennem van.

Az idei Sztárban Sztár All Stars első pillanataitól kezdve, valahogy biztosabb vagyok magamban.

Anyukám ezt úgy fogalmazta meg, hogy valamiféle kvantum ugráson mentem át. Igaza lehet, hiszen magamon is éreztem, hogy sokkal nyugodtabban álltam ki a színpadra, mint korábban bármikor” – kezdte lapunknak az év legsokoldalúbb férfi előadója, aki saját bevallása szerint rengeteget tanult a TV2 sikerműsorában töltött hosszú hetek alatt. „Szép utazás volt, és rengeteg mindent tanultam. Azt, hogy hogyan kell jó előadónak lenni, hogyan formálódtak azok a korszakos zsenik, akiknek a bőrébe belebújhattam adásról adásra. Rengeteg érzelembe helyezhettem bele magamat és ezzel mindig több és több lettem. Most pedig annak örülök igazán, hogy ráfordulhattam arra az útra, melynek során meg tudom mutatni, hogy ki is az a Vavra Bence” – mondta az énekes.

Vavra Bence a többlábon állás híve, ezért a Sztárban Sztár All Stars színpadáról visszatért a civil munkájához (Fotó: Bors)

„Van egy polgári állásom, amit természetesen nem adtam fel”

Hogy Vavra Bence mivel tölti majd a Sztárban Sztár All Stars utáni napot? Nos, mondhatnánk, hogy délig alszik, majd átlustálkodja a napot, de az igazság valami egészen más. Az énekes ugyanis a stábbuli után csak pár órát pihenhetett, hiszen várta őt a munka, ami nemesít.