Érzelmes interjút adott a Borsnak Dér Heni, a Sztárban Sztár All Stars győztese: „Még mindig nem hiszem el!”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 13:00 / FRISSÍTÉS: 2025. december 08. 13:40
Sztárban Sztár All StarsgyőzelemDér Heni
A gyönyörű énekesnő nem titkolja, boldogan emelte volna fel nyertesként Vavra Bence kezét. A Sztárban Sztár All Stars győztese egyáltalán nem számított arra, hogy ő emelheti magasba a trófeát, nem is hitte el, amikor Tilla kimondta a nevét. Dér Heni a döntő után könnyek közt beszélt a benne kavargó érzelmekről.
D.G.
Hatalmas várakozás előzte meg az ország legnagyobb házibulijának döntőjét, ahol végül a vajdasági énekesnő nyerte el 2025 legsokoldalúbb előadója címet. A Sztárban Sztár All Stars döntője nagyon izgalmasan alakult, Vavra Bence és Dér Heni közt nagyon szoros volt a verseny.

Nem hitt a fülének Dér Heni, amikor megtudta, ő lett a Sztárban Sztár All Stars győztese.
A Sztárban Sztár All Stars győztese Dér Heni lett (Fotó: TV2)

Sztárban Sztár: Dér Heni nem akart csalódni

Az ország szeme láttára virult ki a TV2 sikerműsorában hétről hétre a vajdasági énekesnő. Dér Heninek nem tudtak olyan feladatot adni a Sztárban Sztár All Stars műsorában, amit ne tudott volna elképesztően jól megoldani. Stohl András, aki szerelmet vallott a tehetségnek, a döntőben sem tudta levenni szemét a sztáranyukáról. 2025 legsokoldalúbb előadója mégsem bízott abban, hogy megnyerheti a műsort.

„Nem hiszem el, ami történt, egyik percben lenyugszom, teszem a dolgom, a következő pillanatban meg... nem hiszem el” – kezdte a Borsnak az énekesnő, akit férje babonából nem kísért el a döntőre

Amikor Tilla kimondta a nevem, nem hittem el, tényleg nem hittem el, szerintem látszott is az arcomon. Bereczki Zoli, aki duett partnerem volt, mondta nekem egész héten, miközben próbáltunk, hogy vizionáljam magam elé a saját Sztárban Sztár díját, amit elhozott nekem, hogy fogjam meg, érezzem, hogy enyém lesz a díj. A férjemnek mondtam is, hogy ne már, értem én, hogy be kell vonzani, de ha nagyon elhiszem és végül mégsem én leszek a győztes, az a legrosszabb a világon és én nem akarok csalódni, inkább örülök annak, ami van. És akkor jött az a gondolat, hogy írnom kell Vavra Bencének, akit nagyon szeretek, hogy jó volna, ha együtt állhatnánk ott a legvégén a dobogó első és második helyén, rázúdítottam az érzelmi cunamimat, szerintem nagyon jól esett neki is. Mielőtt kihirdették a végeredményt, mondtam neki, hogy boldogan emelem majd a kezét a magasba, őszintén örültem volna, ha ő nyer, nem számítottam rá, hogy ez fog történni, hogy én leszek a győztes!

Dér Heni Whitney Houston alakításától mindenkinek seesett az álla a Sztárban Sztárban.
Dér Heni Whitney Houston produkciója volt az egyik legmegindítóbb a Sztárban Sztár All Stars 2025 évadban (Fotó: Bors)

Hatalmas tervei vannak a karrierjével kapcsolatban

Nagyon nehéz hetek vannak a Sztárban Sztár All Stars győztese mögött, a műsor próbái miatt sokkal kevesebbet látta férjét és gyermekeit.

Hú, még mindig nem fogtam fel, nem is nagyon tudok még a jövőn gondolkozni. Az biztos, hogy a karácsony meghitt lesz, csakis a családról fog szólni, most visszaadom magam a gyermekeimnek, nagyon kíváncsi vagyok, mit fog mondani a fiam, tudom, hogy nagyon szurkolt nekem. Azt mondta nekem, hogy anya, megcsinálod! Pedig ő nem szokott ilyeneket mondani

 – árulta el könnyes szemmel a sztáranyuka.

A szilveszter munkával telik majd, de az biztos, viszem magammal a családot, igyekszünk bepótolni, ami az elmúlt 13 hétben kimaradt. A jövő évemet pedig úgy tervezem, hogy megfogom Szabó Zé kezét, nem engedem menekülni, mert ígéretet tett. Most heteken keresztül együtt dolgoztunk, nála jobban senki nem ismeri a hangomat, bízom benne, hogy egy igazi, jó dalcsokorral ajándékoz meg, ez a terv!”

 

