"Már készültem, hogy mit fogok mondani, amikor ez a pillanat eljön" - Így nyilatkozott a kiesése után Veréb Tomi

Ismét egy lehengerlően izgalmas adással tért vissza a Sztárban Sztár All Stars, immár a 13. alkalommal: a jövő héten a döntő következik, amelyből kiderül, melyik énekes kerül ki győztesként a megmérettetésből. Az elődöntőben Dér Heni, Vavra Bence, Freddie és Veréb Tomi csapott össze egymással, akik a szólóprodukciók mellett egy duettet is előadtak, a műsor korábbi játékosaival. A veszélyzónába Freddie és Veréb Tomi került, akik közül egy villámszavazást követően Freddie jutott tovább, Veréb Tomi pedig kiesett: az énekest ezután a zsűri, a nézők és a döntős versenyzők egyaránt felállva tapsolva búcsúztattak.
Olyannyira kemény volt ez a három hónap, hogy én az utóbbi hetekben már készültem, hogy mit fogok mondani, amikor ez a pillanat eljön, ha el kell jönnie. Olyan sok klisét mondunk itt az interjúkban, hogy ez mennyire olyan, mint egy család, mennyire igaz barátságok kötődnek itt a stúdióban, hétről hétre mi mennyire úgy érezzük, hogy ez egy játék... Az a helyzet, hogy ezt csak megerősíteni tudom, az összes ilyen klisét, mert tényleg ez egy olyan ajándék, hogy mi itt lehetünk, és ennyien szeretik ezt a műsort és ennyien nézik. Van még igény arra, hogy ennyire - nem akarom magunkat dicsérni -, de hogy ennyire minőségi módon lehet szórakozni ma Magyarországon, azt ki kell mondani, ez nekem egy fontos mérföldkő, hogy erre van igény. Ebben a hihetetlenül erős mezőnyben elsők között kiesni is megtiszteltetés, mert itt mindenkinek van egy olyan tábora, van olyan tehetsége, rátermettsége, ami miatt méltó módon van itt ezen a színpadon
- mondta el az énekes, miután a műsorvezető, Till Attila az érzéseiről faggatta, a három hónapos, kemény megmérettetést követően. Veréb Tomi ezután köszönetet mondott az Erkel Színháznak, amely tulajdonképpen a második otthona, és akik elviselték, milyen sokszor hiányzott a színpadról, miközben három színházi bemutatója is volt. Háláját fejezte ki továbbá a szavazóknak, akiknek köszönhetően idáig eljutott.. És végezetül még valakinek: a feleségének, Koltai Viviennek.
Az fogalmazódott meg bennem, hogy ez az egész semmit nem érne, hogy ha nem ő ülne a nézőtéren. Neki nagyon köszönöm, és őszintén nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem. Ennek a három embernek tényleg fejhajtás, mert maximálisan megérdemlitek ezt a döntős pozíciót, én pedig jövök vissza egy extra produkcióval jövő héten, nem ússzátok meg!
- jelentette ki Veréb Tomi, akinek a szavait a felesége könnyezve hallgatta végig.
