Oláh Gergő megfejtette Dér Heni titkát

Noha jó ideje a szakmában van, mégis sokan most fedezték fel maguknak igazán Dér Henit, aki a Sztárban Sztár All Stars adásaiban hétről hétre, versenynapról versenynapra bizonyítja be, milyen sok van benne, és milyen elképesztő hang lakozik a torkában.
Az elődöntőben ráadásul nem csak szólóban, de párral is színpadra lépett. Duettpartnere, Oláh Gergő a helyszínen lévő kollégánknak fejtegette, mi lehet az énekesnő titka:
A fiatal huszonévesek, akinél nincs gyerek, nincs család, nem történtek nagy törések az életükben, azok nem tudnak igazán érzelmesen átadni valamit. Heni azonban közben anya lett és feleség. Ott az embernek a lelke és a személyisége is változik, formálódik, és valahogy az érzelmi dolgokat jobban tudja kiadni, megélni
– magyarázta Oláh Gergő, aki persze maga is szülő, így pontosan tudja, miről beszél.
Hozzátette: természetesen nem feltétlenül az anyaság az, ami kell, de valami mélység mindenképp szükséges.
"A Heninek ez most tényleg egy szembetűnően nagy változás" – emelte ki.
Dér Heni és Oláh Gergő a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében Ariana Grande és John Legend bőrébe bújva adta elő a Szépség és a Szörnyeteg betétdalát. Gergő felfedte: eleve izgulós, és bizony most is izgult a produkció előtt, de nem maga, hanem Dér Heni miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.