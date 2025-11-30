Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Oláh Gergő megfejtette Dér Heni titkát

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 20:50
oláh gergősztárban sztárDér Heni
Duettpartnere buktatta le az énekesnőt. Ez lenne a Sztárban Sztár All Stars elődöntősének titka?

Noha jó ideje a szakmában van, mégis sokan most fedezték fel maguknak igazán Dér Henit, aki a Sztárban Sztár All Stars adásaiban hétről hétre, versenynapról versenynapra bizonyítja be, milyen sok van benne, és milyen elképesztő hang lakozik a torkában. 

Sztárban Sztár: Dér Heni és Oláh Gergő
Sztárban Sztár: Dér Heni titkát duettpartnere, Oláh Gergő fejtegette Fotó: MEDIAWORKS

Az elődöntőben ráadásul nem csak szólóban, de párral is színpadra lépett. Duettpartnere, Oláh Gergő a helyszínen lévő kollégánknak fejtegette, mi lehet az énekesnő titka:

A fiatal huszonévesek, akinél nincs gyerek, nincs család, nem történtek nagy törések az életükben, azok nem tudnak igazán érzelmesen átadni valamit. Heni azonban közben anya lett és feleség. Ott az embernek a lelke és a személyisége is változik, formálódik, és valahogy az érzelmi dolgokat jobban tudja kiadni, megélni

– magyarázta Oláh Gergő, aki persze maga is szülő, így pontosan tudja, miről beszél.

Hozzátette: természetesen nem feltétlenül az anyaság az, ami kell, de valami mélység mindenképp szükséges.

"A Heninek ez most tényleg egy szembetűnően nagy változás" – emelte ki.

Sztárban Sztár: duettpartnere miatt izgult Oláh Gergő

Dér Heni és Oláh Gergő a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében Ariana Grande és John Legend bőrébe bújva adta elő a Szépség és a Szörnyeteg betétdalát. Gergő felfedte: eleve izgulós, és bizony most is izgult a produkció előtt, de nem maga, hanem Dér Heni miatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu