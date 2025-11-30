Oláh Gergő megfejtette Dér Heni titkát

Noha jó ideje a szakmában van, mégis sokan most fedezték fel maguknak igazán Dér Henit, aki a Sztárban Sztár All Stars adásaiban hétről hétre, versenynapról versenynapra bizonyítja be, milyen sok van benne, és milyen elképesztő hang lakozik a torkában.

Az elődöntőben ráadásul nem csak szólóban, de párral is színpadra lépett. Duettpartnere, Oláh Gergő a helyszínen lévő kollégánknak fejtegette, mi lehet az énekesnő titka:

A fiatal huszonévesek, akinél nincs gyerek, nincs család, nem történtek nagy törések az életükben, azok nem tudnak igazán érzelmesen átadni valamit. Heni azonban közben anya lett és feleség. Ott az embernek a lelke és a személyisége is változik, formálódik, és valahogy az érzelmi dolgokat jobban tudja kiadni, megélni

– magyarázta Oláh Gergő, aki persze maga is szülő, így pontosan tudja, miről beszél.

Hozzátette: természetesen nem feltétlenül az anyaság az, ami kell, de valami mélység mindenképp szükséges.

"A Heninek ez most tényleg egy szembetűnően nagy változás" – emelte ki.

Dér Heni és Oláh Gergő a Sztárban Sztár All Stars elődöntőjében Ariana Grande és John Legend bőrébe bújva adta elő a Szépség és a Szörnyeteg betétdalát. Gergő felfedte: eleve izgulós, és bizony most is izgult a produkció előtt, de nem maga, hanem Dér Heni miatt.