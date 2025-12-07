Közeleg a Sztárban Sztár All Stars döntője: Vavra Bence így készül a fináléra

A Sztárban Sztár All Stars énekese, Vavra Bence hétről hétre elkápráztatta a közönséget és a zsűrit előadásaival. Láthattuk már rockerként, nőként, rapperként és igazi világsztárként. A nézők pedig adásról-adásra jobban szerették őt.

Vavra Bence elárulta, hogyan készül a Sztárban Sztár All Stars döntőjére (Fotó: TV2 / hot magazin!)

Közeleg a Sztárban Sztár All Stars fináléja

A döntő előtt Bence elárulta a Borsnak, hogy mit érzett akkor, amikor meghallotta nevét a továbbjutók között:

Elképesztő érzés volt. Engem még a mai napig is felemelő érzéssel tölt el a tudat, hogy ennyien szeretnek és támogatnak. Most már nem először történt olyan, hogy a zsűri listája alapján nem én voltam az első viszont ezen a közönség változtatott. Miattuk próbálok minden héten jobban teljesíteni.

A Sztárban Sztár All Stars finalistája rengeteget készül az élő show-ra, próbák hegye tarkítja a napjait, ám fontosnak érzi, hogy a feltöltődésre is maradjon ideje.

„Meditálok, próbálom kikapcsolni az agyam. A héten mindennap próbálok és gyakorlom a dalokat, ezért vasárnap már csak a mentális töltődésre koncentrálok” – mesélte Bence lapunknak.

Vavra Bence foglalkozása vitathatatlan: előadó- és átváltozóművész (Fotó: Máté Krisztián)

Az énekest már rengeteg arcát láthattuk már a TV2 stúdiójában, most bevallotta kinek a bőrébe volt a legnehezebb belebújni.

Freddie Mercury-t alakítani embert próbáló feladat volt, hiszen az ő zsenialitását csak kevesen tudják hozni. Amikor először énekeltem női előadótól, Anastaciától az más szempontból volt nehéz, hiszen nem voltam hozzászokva a magassarkúhoz, női ruhákhoz, magas hangokhoz, de végül ebbe is belejöttem. Most már nem tudom elmondani, hogy ebben nincs tapasztalatom

– mesélte humorosan.

Sztárban Sztár All Stars színpadán Vavra Bence hétről hétre elkápráztatta a nézőket (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Vavra Bence produkciói közönségkedvenccé váltak

A Sztárban Sztár nyolcadik szériájának győztese elárulta, hogy leginkább azt élvezte a műsor során, hogy rengeteg műfajban ki tudta próbálni magát.

„Volt olyan pont, amikor azt éreztem, hogy ez most sokkal nehezebb lesz, de sosem éreztem azt, hogy valami nem fog sikerülni. Hiszem, hogy kitartással, alázattal és gyakorlással ki tudom hozni magamból a maximumot” - mondta Bence, aki a felkészülés mellett munkájában is helyt állt. Sokszor göröngyösnek tűnt az út, ilyenkor családja tartotta benne a lelket.