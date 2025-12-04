Szikora Robi forradalmi duettlemeze: AI és legendák egy albumon

Szikora Robi neve évtizedek óta a magyar könnyűzene egyik ikonikus alakjához kötődik. Pályafutása során mindig képes volt meglepetéseket szerezni rajongóinak, legyen szó régi klasszikusokról vagy friss számokról. Most új albummal jelentkezik, amely nemcsak a múlt nagyjait, hanem a jelen fiatal tehetségeit is felsorakoztatja. A lemez különlegessége, hogy AI segítségével saját magával is duettezik, így egy teljesen új zenei élményt kínál.
Szikora Robi új lemezén a régi nagy nevekkel is duettezik. Ezek a dalok a rajongók számára nosztalgikus, de friss élményt kínálnak. Minden egyes felvétel külön történetet mesél el a zene és a legendák világából.
Először is az első generációval dolgoztam, akikre régen felnéztem: Demjén Ferenccel és Charlie-val is készítettem duettet, és most először Fenyővel is énekelek. Ezek mind teljesen új számok, amik friss energiát hoznak az albumra. A lányok közül pedig Gubik Petrával, Rúzsa Magdival és Békefi Vikivel dolgoztam együtt. Mindegyik dal különleges, és igazi zenei élmény a hallgatóknak.
Ezek a duettek egyszerre szólnak a tiszteletadásról és a zenei újdonságról. Robi így ötvözi a múlt emlékeit a mai kor hangzásával.
Az album másik izgalmas része a fiatalabb generáció bevonása. Az együttműködések új színt visznek a megszokott repertoárba, és fiatalabb hallgatók figyelmét is felkeltik.
A középső generációból, akik nálam fiatalabbak, Dobrádi Ákossal és Geszti Péterrel készítettem közös számokat. Nagyon jó volt velük dolgozni, mert új energiát és modern hangzást hoztak a dalokba. Minden szám egyedi, és egyértelműen mutatja az összhangot a generációk között.
Ez az összeállítás új energiát kölcsönöz a lemeznek, miközben megőrzi a klasszikus Szikora-hangzást.
A lemez leginnovatívabb eleme az AI segítségével készített szám. Ez teljesen új megoldás a magyar zenei piacon, és Robi merészsége különösen izgalmassá teszi az albumot. A dalban a mesterséges intelligencia angolul beszél, míg Robi magyarul válaszol, ami egyedülálló élményt nyújt.
Az AI segítségével egy teljesen új dalt énekelek magammal: a mesterséges intelligencia Robi hangját formálja, és párbeszédet folytatunk egymással. Senki sem csinált még ilyet a világon. Az AI az eredeti hangomat imitálja, de mégis új dimenziót ad a dalnak. Így egy párbeszéd jön létre, ahol én magyarul, az AI pedig angolul válaszol, ami teljesen különleges élményt ad a hallgatóknak.
Ez a duett új dimenziót nyit a zene és a technológia találkozásában. A rajongók így igazán különleges élményben részesülhetnek.
Az album másik érdekessége, hogy Zámbó Jimmyvel és édesapjával is készülnek számok. Ezek a dalok mélyebb érzelmi rétegeket tárnak fel, és sok rajongónak különösen fontosak lesznek.
Zámbó Jimmyvel készítettem egy számot, ami rendkívül népszerű a hallgatók között, és az édesapámmal is énekelek egy dalt. Ezek a felvételek nagyon személyesek, és különleges helyet foglalnak el a lemezben. Mindkét dal érzelmi töltete erős, és remélem, hogy a rajongók is érzik majd ezt a különlegességet.
Ezek a pillanatok biztosítják, hogy az album érzelmileg is gazdag legyen. A hallgatók így nemcsak új dalokat, hanem személyes történeteket is kapnak.
Az énekes a jövőbe tekintve mindig őszinte marad, és nem ígér biztos dolgokat. A bizonytalanság ellenére mindig új ötletekkel és tervekkel áll elő.
A jövőt nem látom teljesen, mert mindig annyi minden történik egyszerre. Most épp Amerikából jöttünk haza két koncerttel, és ezek a lehetőségek hirtelen jönnek. Nem mindig tudom, hogy bírom mindet, de minden új élmény inspirál. Nagyon sok minden van, és a jövőről majd később beszélünk, de mindig tele vagyok tervekkel és ötletekkel.
Ez az őszinteség a rajongók számára mindig is a legnagyobb vonzerő volt. Robi így bizonyítja, hogy a zene mellett az élet váratlan fordulatai is inspirációt jelenthetnek.
