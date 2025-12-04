Szikora Robi forradalmi duettlemeze: AI és legendák egy albumon

Szikora Robi neve évtizedek óta a magyar könnyűzene egyik ikonikus alakjához kötődik. Pályafutása során mindig képes volt meglepetéseket szerezni rajongóinak, legyen szó régi klasszikusokról vagy friss számokról. Most új albummal jelentkezik, amely nemcsak a múlt nagyjait, hanem a jelen fiatal tehetségeit is felsorakoztatja. A lemez különlegessége, hogy AI segítségével saját magával is duettezik, így egy teljesen új zenei élményt kínál.

Szikora Robi dalai több generációt szórakoztatnak ma már (Fotó: Máté Krisztián)

Szikora Robi új albuma: legendák és AI

Szikora Robi új lemezén a régi nagy nevekkel is duettezik. Ezek a dalok a rajongók számára nosztalgikus, de friss élményt kínálnak. Minden egyes felvétel külön történetet mesél el a zene és a legendák világából.

Először is az első generációval dolgoztam, akikre régen felnéztem: Demjén Ferenccel és Charlie-val is készítettem duettet, és most először Fenyővel is énekelek. Ezek mind teljesen új számok, amik friss energiát hoznak az albumra. A lányok közül pedig Gubik Petrával, Rúzsa Magdival és Békefi Vikivel dolgoztam együtt. Mindegyik dal különleges, és igazi zenei élmény a hallgatóknak.

Ezek a duettek egyszerre szólnak a tiszteletadásról és a zenei újdonságról. Robi így ötvözi a múlt emlékeit a mai kor hangzásával.

Középső generáció és fiatal tehetségek

Az album másik izgalmas része a fiatalabb generáció bevonása. Az együttműködések új színt visznek a megszokott repertoárba, és fiatalabb hallgatók figyelmét is felkeltik.

A középső generációból, akik nálam fiatalabbak, Dobrádi Ákossal és Geszti Péterrel készítettem közös számokat. Nagyon jó volt velük dolgozni, mert új energiát és modern hangzást hoztak a dalokba. Minden szám egyedi, és egyértelműen mutatja az összhangot a generációk között.

Ez az összeállítás új energiát kölcsönöz a lemeznek, miközben megőrzi a klasszikus Szikora-hangzást.

Szikora Róbert AI segítségével önmagával is énekel (Fotó: Tumbász Hédi)

AI: Szikora Robi duettje saját magával

A lemez leginnovatívabb eleme az AI segítségével készített szám. Ez teljesen új megoldás a magyar zenei piacon, és Robi merészsége különösen izgalmassá teszi az albumot. A dalban a mesterséges intelligencia angolul beszél, míg Robi magyarul válaszol, ami egyedülálló élményt nyújt.

Az AI segítségével egy teljesen új dalt énekelek magammal: a mesterséges intelligencia Robi hangját formálja, és párbeszédet folytatunk egymással. Senki sem csinált még ilyet a világon. Az AI az eredeti hangomat imitálja, de mégis új dimenziót ad a dalnak. Így egy párbeszéd jön létre, ahol én magyarul, az AI pedig angolul válaszol, ami teljesen különleges élményt ad a hallgatóknak.

Ez a duett új dimenziót nyit a zene és a technológia találkozásában. A rajongók így igazán különleges élményben részesülhetnek.