Hoppá! Ide készül karácsonykor Szabó Zsófi

A konyha volt a biztos terepe Szabó Zsófinak és Istenes Lászlónak a pénteki Mokka műsorában, ahol megmutatták, milyen finomságokat tudnak közösen elkészíteni.

Szabó Zsófi elárulta, kitől tanult főzni / Fotó: MW archív

Itt tölti az ünnepeket Szabó Zsófi

A csinos műsorvezetőnő, állítása szerint, amíg feleség volt, egészen jól főzött.

A déditől és anyukámtól sok mindent tanultam, de a volt férjem családja is sokat segített ebben. Alig várom, hogy lemenjünk a kisfiammal hozzájuk, és egyek egy jó nyíregyházi töltött káposztát

- árulta el Zsófi.

Hozzátette, hogy egyébként sok időt töltenek a volt férje szeretteivel is. Bár az idei év rengeteg munkával telt számára, de, mint mondta, most itt az ideje a pihenésnek.

Az ajándékokkal nagyjából megvagyok. Egyébként nekünk most aránylag kellemes kis karácsonyunk lesz. Sikerült összehozni a nagy családot. Elmegyünk Ausztriába, kibéreltünk egy kis házikót, ott két napig együtt leszünk

- árulta el ezután Istenes László, a Tények beszámolója szerint.