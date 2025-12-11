„Megtisztelő” - Hatalmas elismerésben részesült Rúzsa Magdi

Az elképesztően tehetséges énekesnő, Rúzsa Magdi hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy nem akármilyen megtiszteltetésben részesült a mai napon – csak úgy záporoztak a kommentek, mindenki gratulált neki és a legjobbakat kívánta, sokan nagyon büszkék a kedvencükre.

Rúzsa Magdi / Fotó: Mediaworks Archívum

A hármasikreket nevelő Rúzsa Magdi díjat vehetett át Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, az énekesnő láthatóan nagyra értékelte az óriási megtiszteltetést.

Megtisztelő, hogy ma átvehettem Hankó Balázs miniszter úrtól a Magyar Fiatalokért Díjat!

– írta a közösségi oldalán Rúzsa Magdi.

Itt lehet megtekinteni egy különleges képet a pillanatról, mikor Rúzsa Magdi megkapta ma a díjat: