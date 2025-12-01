Meglepő videó került elő Rúzsa Magdiról, óriási átalakuláson esett át

Instagram-oldalán jelentette be egy videó és néhány fotó kíséretében Rúzsa Magdi, hogy 5-én új videóval érkezik. Úgy tűnik, az énekesnő már ünnepi hangulatban van!
Rúzsa Magdi angyali külsőt öltött a felvételek kedvéért: meseszép, alakját kiemelő fehér ruhában tündököl, amihez fehér magassarkút húzott, de a legfeltűnőbb persze az, hogy hatalmas angyalszárnyakat visel.
Úgy tűnik, hogy az év vége sok izgalmat tartogat a sztáranyuka számára. November 28-án töltötte be a 40. életévét, amit az Instagram-fotói alapján egy izgalmas, tematikus bulival ünnepelt. Bár mindig igyekezett óvni a magánéletét, azért a nagy mérföldkövek kapcsán nem titkolózott: ilyen volt a 2017-es esküvője, 2022-ben pedig életet adott hármasikreinek, akiket Lujzának, Kevének és Zalánnak neveztek el.
