Meglepő videó került elő Rúzsa Magdiról, óriási átalakuláson esett át

Instagram-oldalán jelentette be egy videó és néhány fotó kíséretében Rúzsa Magdi, hogy 5-én új videóval érkezik. Úgy tűnik, az énekesnő már ünnepi hangulatban van!

2024-ben az egyik legnagyobb álma teljesült: zsűriként tért vissza oda, ahonnan annak idején elindult. A Megasztár ítészeinek egyike volt Caramel, Marsalkó Dávid, Papp Szabi és Marics Peti mellett. Rúzsa Magdi mindig meglepi követőit

Fotó: Mediaworks Archívum

Rúzsa Magdi átalakulása

Rúzsa Magdi angyali külsőt öltött a felvételek kedvéért: meseszép, alakját kiemelő fehér ruhában tündököl, amihez fehér magassarkút húzott, de a legfeltűnőbb persze az, hogy hatalmas angyalszárnyakat visel.

Úgy tűnik, hogy az év vége sok izgalmat tartogat a sztáranyuka számára. November 28-án töltötte be a 40. életévét, amit az Instagram-fotói alapján egy izgalmas, tematikus bulival ünnepelt. Bár mindig igyekezett óvni a magánéletét, azért a nagy mérföldkövek kapcsán nem titkolózott: ilyen volt a 2017-es esküvője, 2022-ben pedig életet adott hármasikreinek, akiket Lujzának, Kevének és Zalánnak neveztek el.