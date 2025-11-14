Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Hankó Balázs: a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

Hankó Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 13:26
CSOK Plusz Lakáshitelkormány
A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez a konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.
Bors
A szerző cikkei

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést. 

Fontos hír érkezett a csok plusz lakáshitelről / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forinttal marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat a kormány - írja az MTI.

 

