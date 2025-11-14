Hankó Balázs: a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik

Hankó Balázs a családügyi kerekasztal ülésén azt mondta, ezzel is segíteni szeretnék, hogy az egymásra épülő támogatások a lehető legszélesebb körben támogassák az otthonteremtést.

Fontos hír érkezett a csok plusz lakáshitelről / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Jelezte azt is, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál az szja-mentesség révén havonta átlagosan 109 ezer forinttal marad több, és a családi adókedvezmény júliusi, első ötven százalékos és a következő, januári ötven százalékos emelésével együtt 307 ezer forinttal segíti a háromgyermekes családokat a kormány - írja az MTI.