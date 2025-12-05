Megtudtuk: Így töltik a karácsonyt Rúzsa Magdi ikrei

Rúzsa Magdi 2006-ban, alig húszévesen nyerte meg a Megasztár 3. szériáját, azóta pedig töretlenül imádja őt és művészetét a közönség. Teltházas Aréna-koncerteket és tucatnyi toplistás slágert tudhat magáénak, egy fontos mérföldkő azonban csak most érkezett el a karrierjébe. Elkészítette ugyanis első karácsonyi klipjét.

Rúzsa Magdi karácsonyi dalt készített Lotfi Begivel, és az első ünnepi klipforgatás is megtörtént! (Fotó: Mediaworks/Bánkúti Sándor)

Rúzsa Magdi ikreivel már szeptemberben kezdi a karácsonyozást

Rúzsa Magdi a Borsnak a napokban elárulta, az év vége mindig nagyon sűrű időszak volt számára, így eddig nem jutott ideje ünnepi klipet forgatni, ám most összeálltak a csillagok: elkészült Lotfi Begivel közös dala, a „Karácsony mindenhol”. Az énekesnő már egy ideje egyébként karácsonyi lázban ég: ugyanis nagy rajongója az ünnepnek, olyannyira, hogy a díszítgetés náluk már szeptemberben elkezdődik.

„A karácsony a legkedvesebb ünnepem, nálunk már szeptemberben elkezdődik a hangolódás. Imádom a mesevilágát: a díszítést, a varázslatos hangulatot, a kisvonatot, a kis manót, a nagy manót… mindent, ami karácsony. És persze nagyon fontos számomra az adventi időszak lelki oldala is” – tette hozzá, majd elismerte, mióta édesanya lett, a karácsony még nagyobb varázserővel bír számára, hiszen semmihez sem fogható öröm látni gyermekei szemében a csillogást. Az énekesnő szeretné, ha ikrei a saját gyerekkorából is kapnának ízelítőt.

Szeretném, hogy kicsit a Vajdaságban is ott tudjunk lenni karácsonykor. Ott még van betlehemezés, amit én nagyon szeretek, és jó lenne, ha a gyerekeim is részt vennének benne. Örülnék, ha az éjféli misére is el tudnánk menni közösen

− mesélte terveit a korábbi Megasztár győztes, akivel a karácsonyi klip forgatási helyszínén beszélgettünk.

Rúzsa Magdi új klipjének kulisszái mögé ebben a videóban leshetsz bele:

@borsonline Rúzsa Magdi új dallal készül! December 5-én, Mikuláskor érdemes lesz az ablakba tenni a csizmákat, lehet egy új dalt találunk benne. A Bors a klipforgatáson is ott volt, az énekesnő pedig megosztott velünk néhány kulisszatitkot. #bors #karácsony #rúzsamagdi ♬ eredeti hang – Bors - Bors

„Én magam is egy nagy gyerek vagyok”

Az adventi időszak három kisgyermekkel valóban igazi varázslat. A karácsonyfát idén is a „Jézuska hozza”, ám a gyerekek kedvence, Lupo Manó már megérkezett hozzájuk.

„Lupo Manónk már a gyerekek előtt is volt – hiszen én magam is egy nagy gyerek vagyok. Most pedig még boldogabb vagyok, hogy látom, mennyire élvezik, átveszik ezeket az édes, mesebeli dolgokat ők is” – mosolygott a családanya, aki hozzátette, a mézeskalács sütést is kipipálták már, sőt, gyakran év közben is elkészítik az ikrei által kedvelt édességet.