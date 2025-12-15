„A lezárások is lehetnek szépek” – Rubint Rella hatalmasat villantott

Rubint Rella bikiniben búcsúzott a tengerparttól. Az influenszer és sportoló 33 napos útja mozzanatairól rendszeresen beszámol.

Rubint Rella nyaralása bőven tartogat izgalmakat/ Fotó: KUNOS ATTILA

Rella májusban jelentette be válását, ezt az utazást pedig egyfajta lezárásnak szánta, hiszen egy hét évig tartó kapcsolatot hagyott maga mögött. Több mint egy hónapos útja tele van izgalmakkal: mostanáig járt Thaiföldön, Vietnámban és Kambodzsában is, ám nem ment minden zökkenőmentesen, mivel hirtelen foglalta le az utazást. Vlogjában elmondta, hogy időnként szállásproblémákba ütközött, új bőröndöt kellett vásárolnia, mert a régi összetört, és volt, hogy a fuvarja sem úgy alakult, ahogy előzetesen tervezte.

Mindezek ellenére már akkor is jó hangulatban volt, és úgy tűnik, Rella végül valóban kihozta a legtöbbet az utazásból.

A tengerpartról, naplementekor jelentkezett be, neon rózsaszín bikinijében, ragyogó mosollyal az arcán.

Így búcsúzott a tengertől Rubint Rella