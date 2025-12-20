"Biztonságban lenni és biztonságban tudni a szeretteinket" - Szívszorító témában szólalt meg Rubint Réka

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész világot megrázta a vasárnap Sydneyben történt terrortámadás, melynek során fegyveresek - apa és fia -, tüzet nyitottak a Bondi Beach környékén, ahol éppen a hanukát ünneplő zsidó családok tartózkodtak. A támadás következtében 15 ember vesztette életét, 42 sérültet pedig kórházba szállítottak. Nemrég ennek kapcsán szólalt meg Rubint Réka is, aki a magyarországi biztonságra hívta fel a figyelmet.

Komoly gondolatokat fogalmazott meg Rubint Réka / fotó: Szabolcs László

Szívszorító tragédia kapcsán szólalt meg Rubint Réka

Biztonságban lenni és biztonságban tudni a szeretteinket

- írta a Facebook-oldalán Rubint Réka, amelyben egy videót is csatolt.

Egy apa és fia úgy gondolták, hogy migránsként lemészárolják az ott ünneplő tömeget. Az áldozatok között van egy tízéves kislány és még sokan mások, köztük egy idős hölgy, aki a holokausztot túlélte, de a migráns támadást nem. Kérdem én, hogy mi történik ebben a világban? Háromgyermekes édesanya vagyok: van egy huszonkettő, egy húsz, és egy tizenöt éves gyermekem, akiket itt Magyarországon el merek engedni bárhova. Viszont a világban el kell gondolkodni, hiszen ha szétnézünk - Olaszország, Franciaország, Sydney -, nincsenek biztonságban az emberek. Ellenben Magyarországon, ha elmész a Balatonhoz, elmész az éjszakába, vagy várom haza a gyermekemet, a legkisebbet, aki HÉV-vel közlekedik, nem kell félnem, és ez nekem anyaként nagyon fontos. Jelenleg itt Magyarországon azzal, hogy a migránsok nincsenek beengedve, mi biztonságban vagyunk: egy karácsonyi vásárban, vagy bárhol

- mondta el a fitneszedző.

