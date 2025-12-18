Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívszorító felvételek: egy kutya nem hagyta magára gazdáját a Bondi Beach-i terrortámadás után

terrortámadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 05:30
hűségkutya
A világot megrázó terrortámadás után napokkal is újabb és újabb részletek kerülnek napvilágra a Sydney-ben történt vérengzésről. A tragédia nemcsak az áldozatok száma miatt sokkolta a közvéleményt, hanem egy szívszorító jelenet miatt is: egy berni pásztorkutya nem volt hajlandó elhagyni lelőtt gazdája holttestét. A felvétel a Bondi Beach közelében készült, és pillanatok alatt bejárta a világot.

A december 14-én elkövetett támadás során fegyveresek nyitottak tüzet a Bondi Beach környékén, ahol éppen hanukát ünneplő zsidó családok tartózkodtak. A támadás következtében 15 ember vesztette életét, 42 sérültet kórházba szállítottak. A hatóságok szerint a lövöldözés előre megtervezett terrortámadás volt.

Bondi Beach
Maui nem mozdul a gazdája mellől a Bondi Beach -i terrortámadás után /  Fotó: X

Bondi Beach: hűség a végsőkig

A támadás egyik áldozata egy „szelíd lelkűként” jellemzett férfi volt, akinek berni pásztorkutyája, Maui, a lövések után gazdája holtteste mellett maradt. A megrázó felvételeken látható, ahogy a kutya csendben áll a test felett, mindössze néhány méterre a feltételezett elkövetőtől, miközben körülötte káosz és pánik uralkodik.
Egy másik jeleneten Maui kétségbeesetten rohangál a parkban, miközben az emberek sikoltozva menekülnek fedezékbe. A kutya még ebben a helyzetben sem futott el messzire – újra és újra visszatért gazdájához.

Maui kétségbeesetten rohangál a golyózáporban / Fotó: X

A hűség, amely mindent felülír

Állatviselkedési szakértők szerint a berni pásztorkutya különösen erős kötődést alakít ki gazdájával, és a gyász jelei náluk is megfigyelhetők. Maui viselkedése sokak szerint nem ösztönös reakció volt, hanem a feltétlen ragaszkodás megnyilvánulása.
A Bondi Beach neve eddig a napsütést és a szabadságot jelentette. Ez a történet azonban emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb tragédiák közepette is létezik valami, ami megingathatatlan: a hűség a végsőkig.
 

 

