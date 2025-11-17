"Kényszerpihi" - váratlanul lebetegedett Rubint Réka

Saját kárán tanulta meg Rubint Réka, hogy influenzaszezonban nem szabad ölelgetni a rajongóit az edzések után, illetve az sem árt, ha leveszi a vizes ruháit.
Instagram-oldalán jelentette be a magyar fitneszguru, hogy a következő edzéseket halasztania kell, ugyanis kényszerpihenőre kötelezte a megfázás.
Kényszerpihi. Engem is utolért a megfázás, így elmarad a ma esti győri edzés... Így jár az, aki edzés után nem veszi le rögtön a rajta lévő csuromvizes edzőruhát, és így készíti 30-40 percen keresztül a közös fotókat, illetve megölelget, megpuszilgat mindenkit influenza idején
- írta posztjában.
Mindezek ellenére nem adta fel a harcot a betegség ellen Réka, és tervei szerint holnapra már újult erővel fog visszatérni az edzésekhez.
Addig megy a pihi, citromos tea, sok-sok vitamin
- tette hozzá.
Ha te is kíváncsi vagy arra, hogyan alakul a fitneszedző naptára így a betegség mellett, akkor kattints ide a teljes posztért!
