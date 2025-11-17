"Kényszerpihi" - váratlanul lebetegedett Rubint Réka

Saját kárán tanulta meg Rubint Réka, hogy influenzaszezonban nem szabad ölelgetni a rajongóit az edzések után, illetve az sem árt, ha leveszi a vizes ruháit.

Lebetegedett Rubint Réka Fotó: Szabolcs László

Ágyban rekedt a megfázás miatt Rubint Réka

Instagram-oldalán jelentette be a magyar fitneszguru, hogy a következő edzéseket halasztania kell, ugyanis kényszerpihenőre kötelezte a megfázás.

Kényszerpihi. Engem is utolért a megfázás, így elmarad a ma esti győri edzés... Így jár az, aki edzés után nem veszi le rögtön a rajta lévő csuromvizes edzőruhát, és így készíti 30-40 percen keresztül a közös fotókat, illetve megölelget, megpuszilgat mindenkit influenza idején

- írta posztjában.

Mindezek ellenére nem adta fel a harcot a betegség ellen Réka, és tervei szerint holnapra már újult erővel fog visszatérni az edzésekhez.

Addig megy a pihi, citromos tea, sok-sok vitamin

- tette hozzá.

