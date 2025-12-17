Rendkívüli bejelentés a Bondi Beach-i terrortámadásról, ez jön most

A Bondi Beach-i terrortámadás során két merénylő 15 embert lőtt agyon vasárnap. A támadók egyike maradt életben, és most kiderült, mi vár rá.
Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják. Az elkövetők Ausztrália zsidó közösségét vették célba egy hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is. A fiatalabb támadó nevével a szövetségi biztonsági hatóságok ugyanakkor már találkoztak korábban. Az ausztrál belbiztonsági szolgálat (ASIO) hat hónapon keresztül vizsgálatot folytatott vele szemben 2019-ben, "mert kapcsolatban volt két olyan személlyel, akik később börtönbe kerültek". Abban az eljárásban nem találtak bizonyítékot a radikalizálódására - mondta Albanese. A vizsgálat befejezése után azonban már nem figyeltek rá tovább, most vizsgálják, hogy radikalizálódott-e az azt követő időszakban - tette hozzá a kormányfő. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az apát is kikérdezték a 2019-es vizsgálat során, de nála sem találtak gyanús jeleket.
A legfrissebb hírek szerint a terrortámadás életben maradt elkövetője felébredt a kómából és már meg is vádolták 59 bűncselekménnyel, köztük 15 rendbeli gyilkossággal - írja a The Guardian.
A lövöldözés előtt a fiatalabb elkövető sajtóhírek szerint azt mondta a családjának, hogy horgászni megy az apjával a Jervis-öbölbe, Sydney-től kétórányi autóútra délre. Az anyjának még mesélt is arról, hogyan búvárkodott, mit evett, milyen hőség volt, miközben valójában - a hatóságok információi szerint - egy Airbnb-szálláson tartózkodott az apjával Sydney külvárosában, és a terrortámadásra készülődött.
A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak.
A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.
