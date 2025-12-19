Gólyahír! Apa lett Richter József - tündéri fotón mutatta meg a kisfiát

A közösségi oldalán jelentette be Ifj. Richter József, hogy megszületett a kisfia. A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója már izgatottan várta a gyermeke érkezését, így a boldogsága jelenleg nem ismer határokat.
Egyelőre fura kimondani, hogy apa leszek, de ezzel majd akkor szembesülök igazán, ha a kezemben tarthatom. Nagyon örültem, amikor megtudtam, és az első gondolatom az volt, hogy fiú lesz-e vagy lány
- nyilatkozta korábban az artista, aki a minap egy fotó társaságában osztotta meg az örömhírt, hogy megérkezett a kedvesével közös babájuk.
Asszem Apa lettem. Megszületett Richter József Junior.
2025.12.18 17:15 óra
Súlya: 3055gr
Hosszúsága: 50cm
A kis Tarzan jól van és az Édesanyja is
- osztotta meg a részleteket Instagramon a boldog édesapa.
Jó egészséget kívánunk az egész családnak!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.