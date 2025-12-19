Gólyahír! Apa lett Richter József - tündéri fotón mutatta meg a kisfiát

A közösségi oldalán jelentette be Ifj. Richter József, hogy megszületett a kisfia. A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója már izgatottan várta a gyermeke érkezését, így a boldogsága jelenleg nem ismer határokat.

Megszületett Richter József kisfia / Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Apa lett Richter József

Egyelőre fura kimondani, hogy apa leszek, de ezzel majd akkor szembesülök igazán, ha a kezemben tarthatom. Nagyon örültem, amikor megtudtam, és az első gondolatom az volt, hogy fiú lesz-e vagy lány

- nyilatkozta korábban az artista, aki a minap egy fotó társaságában osztotta meg az örömhírt, hogy megérkezett a kedvesével közös babájuk.

Asszem Apa lettem. Megszületett Richter József Junior.

2025.12.18 17:15 óra

Súlya: 3055gr

Hosszúsága: 50cm

A kis Tarzan jól van és az Édesanyja is

- osztotta meg a részleteket Instagramon a boldog édesapa.

Jó egészséget kívánunk az egész családnak!