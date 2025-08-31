Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hamarosan apa lesz Ifj. Richter József: Így készül rá

2025. augusztus 31.
Ezer fokon ég a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Nem is csoda, hiszen Ifj. Richter József rengeteget ingázik Nagykőrös, Balaton­lelle és Budapest között, emiatt percre pontosan be vannak osztva a mindennapjai.
Nagyon sűrű napokat él meg a cirkusztulajdonos, és elmondása szerint nem is egyszerű mindenhol helytállni. Ifj. Richter József nem csak egy műsorra készül, hiszen szafariparkot és cirkuszt is üzemeltet, mellette pedig a legboldogabb perceire készül. Hamarosan ugyanis nem csak ketten lesznek a párjával!

Ifjabb Richter József apa lesz: Decemberre várjuk a kisfiunkat - BORS
Ifj. Richter József barátnője babát vár - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„Decemberre várjuk a kisfiunkat!” 

A kedvesem nehezen bírja a terhességet, vannak jó és rossz napok, de igyekszem mindenben segíteni és mellette állni.

„Egyelőre fura kimondani, hogy apa leszek, de ezzel majd akkor szembesülök igazán, ha a kezemben tarthatom. Nagyon örültem, amikor megtudtam, és az első gondolatom az volt, hogy fiú lesz-e vagy lány” – kezdte Ifj. Richter József a hot! magazinnak.

Reméli, hogy majd Ifj. Richter József gyermekei is öröklik a mozgás iránti szeretetet

Az artista izgatottan várja a közelgő feladatot. Eddig ugyanis nehezen tudta volna apaként elképzelni magát, noha már régóta motoszkált a fejében a családalapítás gondolata. Most érzi azonban, hogy megtalálta az erre megfelelő társat, akivel bátra mert belevágni a babaprojektbe.

„Már régóta motoszkált a gondolat a fejemben, hogy milyen lesz a személyisége, és hogyan teljesítek majd szülőként, hiszen az ember élete végéig gyakorolja ezt a feladatot.” 

Mindenképpen izgalmas és boldog időszak elé nézünk.

 „Ha örököl tőlünk olyan géneket, akkor remélhetőleg a mozgás szeretetét is átveszi tőlünk, de nem szeretnénk semmit ráerőltetni” – mesélte a leendő édesapa.

 

