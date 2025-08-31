Hamarosan apa lesz Ifj. Richter József: Így készül rá

Nagyon sűrű napokat él meg a cirkusztulajdonos, és elmondása szerint nem is egyszerű mindenhol helytállni. Ifj. Richter József nem csak egy műsorra készül, hiszen szafariparkot és cirkuszt is üzemeltet, mellette pedig a legboldogabb perceire készül. Hamarosan ugyanis nem csak ketten lesznek a párjával!
„Decemberre várjuk a kisfiunkat!”
A kedvesem nehezen bírja a terhességet, vannak jó és rossz napok, de igyekszem mindenben segíteni és mellette állni.
„Egyelőre fura kimondani, hogy apa leszek, de ezzel majd akkor szembesülök igazán, ha a kezemben tarthatom. Nagyon örültem, amikor megtudtam, és az első gondolatom az volt, hogy fiú lesz-e vagy lány” – kezdte Ifj. Richter József a hot! magazinnak.
Az artista izgatottan várja a közelgő feladatot. Eddig ugyanis nehezen tudta volna apaként elképzelni magát, noha már régóta motoszkált a fejében a családalapítás gondolata. Most érzi azonban, hogy megtalálta az erre megfelelő társat, akivel bátra mert belevágni a babaprojektbe.
„Már régóta motoszkált a gondolat a fejemben, hogy milyen lesz a személyisége, és hogyan teljesítek majd szülőként, hiszen az ember élete végéig gyakorolja ezt a feladatot.”
Mindenképpen izgalmas és boldog időszak elé nézünk.
„Ha örököl tőlünk olyan géneket, akkor remélhetőleg a mozgás szeretetét is átveszi tőlünk, de nem szeretnénk semmit ráerőltetni” – mesélte a leendő édesapa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.