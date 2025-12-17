Lola kilenc héttel a szülése után újra színpadra állt: „Sokkal jobb lett az életem, mint valaha”

Lola nemrég életének egyik legnagyobb fordulópontjához érkezett: megszületett első gyermeke, Lenka. Az énekesnő és műsorvezető szerencsésnek mondhatja magát, hiszen várandósságát és a szülés utáni időszakot is kifejezetten jól viselte. Mint mondja, kislánya nyugodt baba, ami nagyban megkönnyíti az új szerepbe való belerázódást. Lola most először beszélt részletesen arról a Borsnak, hogyan éli meg az anyaságot. Az énekesnő szerint bár teljesen megváltozott az élete, egyáltalán nem érzi azt, hogy bármi hiányozna a mindennapjaiból.

Lola kislánya érkezése tökéletes időzítés volt

Elmondása szerint alapvetően jól vannak, még akkor is, ha ez az élethelyzet természetesen hoz magával nehézségeket. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nem érez hiányérzetet, úgy látja, Lenka érkezése tökéletes időzítés volt, hiszen már készen állt az anyaságra.

Alapvetően szerintem tök jól vagyunk. Nyilván egy teljesen más élet, és persze vannak nehézségei is, de én erre nagyon vágytam. Most nem érzem azt, hogy bármi hiányozna az életemből.

Lola Lenka születését nagyon várta, elmondása szerint kezdetben túlságosan aggódott, de most már sokkal lazábban éli meg az anyaságot

Lola kilenc héttel szülése után újra munkába állt

Bár a baba érkezésével minden több szervezést igényel, Lola nem érzi magát bezárva. Mindennapjai ugyan átalakultak, kevesebbet mozdul ki, és sokkal több tervezésre van szükség, de továbbra is igyekszik megtartani az egyensúlyt. Kilenc héttel a szülés után Lola egy jótékonysági esemény kedvéért rövid időre visszatért a színpadra. Bár csupán néhány óráról volt szó, a döntés komoly előkészületeket igényelt. Elmondása szerint „nőként ez egy nagyon nagy dolog”, hiszen jelenleg minden figyelme a kislánya körül forog. A fellépést végül pozitív élményként élte meg, különösen azért, mert férje mindenben támogatta, és megnyugtató volt számára, hogy Lenka az este alatt is nyugodt maradt.