Lola kilenc héttel a szülése után újra színpadra állt: „Sokkal jobb lett az életem, mint valaha”

Lola nemrég életének egyik legnagyobb fordulópontjához érkezett: megszületett első gyermeke, Lenka. Az énekesnő és műsorvezető szerencsésnek mondhatja magát, hiszen várandósságát és a szülés utáni időszakot is kifejezetten jól viselte. Mint mondja, kislánya nyugodt baba, ami nagyban megkönnyíti az új szerepbe való belerázódást. Lola most először beszélt részletesen arról a Borsnak, hogyan éli meg az anyaságot. Az énekesnő szerint bár teljesen megváltozott az élete, egyáltalán nem érzi azt, hogy bármi hiányozna a mindennapjaiból.
Elmondása szerint alapvetően jól vannak, még akkor is, ha ez az élethelyzet természetesen hoz magával nehézségeket. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nem érez hiányérzetet, úgy látja, Lenka érkezése tökéletes időzítés volt, hiszen már készen állt az anyaságra.
Alapvetően szerintem tök jól vagyunk. Nyilván egy teljesen más élet, és persze vannak nehézségei is, de én erre nagyon vágytam. Most nem érzem azt, hogy bármi hiányozna az életemből.
Bár a baba érkezésével minden több szervezést igényel, Lola nem érzi magát bezárva. Mindennapjai ugyan átalakultak, kevesebbet mozdul ki, és sokkal több tervezésre van szükség, de továbbra is igyekszik megtartani az egyensúlyt. Kilenc héttel a szülés után Lola egy jótékonysági esemény kedvéért rövid időre visszatért a színpadra. Bár csupán néhány óráról volt szó, a döntés komoly előkészületeket igényelt. Elmondása szerint „nőként ez egy nagyon nagy dolog”, hiszen jelenleg minden figyelme a kislánya körül forog. A fellépést végül pozitív élményként élte meg, különösen azért, mert férje mindenben támogatta, és megnyugtató volt számára, hogy Lenka az este alatt is nyugodt maradt.
Egy ismerősöm szervezte az estét, és Harsányi Levente megkérdezte, hogy nincs-e kedvem elmenni pár órára. Megígértem, de kellett egy nagy levegő, mert nőként ez egy hatalmas dolog. Napokkal előtte készültem, mert nem lehet csak úgy öt órára elugrani. Ebben óriási segítség volt a férjem, aki nagyon jól bánik a kislányunkkal. Attól viszont nagyon féltem, hogy hogyan fog menni, mert a gondolataim 99 százaléka a gyerekem körül forog. De nagyon jól ment, és mire hazajöttem, Lenka mosolyogva aludt. Ez nagyon megnyugtató volt.
A teste változásairól is őszintén beszél: tudja, hogy még idő kell az átalakuláshoz, és igyekszik türelmes lenni magával. Vannak jobb és rosszabb napok, de már óvatosan visszavezette a mozgást a mindennapjaiba. A sport számára most elsősorban nem a külsejéről szól, hanem arról, hogy jól érezze magát a bőrében.
Hát vannak jobb napok, vannak rosszabb napok! Azért a várandóság végén már elég nagy pocakkal közlekedtem. Érzetben annál gyakorlatilag minden jobb. Mert akkor már nagyon nehéz minden. Én plusz 10 kilóval mentem be a szülőszobába. Szerintem ilyen 66 kiló körül mehettem szülni és most vagyok nagyjából 57. Szóval, azért még kell alakulnom, kell fogynom, mert 55-ről indultam. Egyébként óvatosan elkezdtem sportolgatni. Például nekem egy laza bokszedzés nagyon jó kikapcsolódás. Úgyhogy heti egyszer elmegyek és nagyon jól érzem magam. Közel nincs egy igazi bokszedzéshez, de az edzőtől is azt kértem, hogy most csak szeretnék kikapcsolódni, meg jól érezni magam.
Lola szerint az anyaság nem elvesz tőle, hanem hozzáadott az életéhez. Bár minden megváltozott körülötte, úgy érzi, a változás pozitív irányba történt. Ahogy ő fogalmaz: az élete „teljesen megváltozott, de sokkal jobb lett”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.