Rácz Jenő döbbenetes vallomása: „Ha magányos lehetnék, a világ legboldogabb embere lennék”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 07:00
A sztárséf népszerűsége töretlen. Rácz Jenő Michelin-csillagos séfként elképesztő kulináris élményeket okoz a hozzá látogatóknak. A vendégei imádják, most viszont olyat mondott, amin mindenki ledöbbent.
Ko. K.
A szerző cikkei

Rácz Jenő neve összeforrt a vendéglátással, mégis olyasmit mondott ki, amit kevesen mernének. Ugyanis kiderült, hogy a vendégek kifejezetten feszélyezik a sztárt. A Michelin-csillagos séf azonban nem botrányt akart kelteni, hanem őszintén beszélt arról, milyen ember valójában, és miért nélkülözhetetlen számára a magány.

Rácz Jenőt kimeríti, hogy sok embernek kell megfelelnie étteremvezetőként (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő felesége elfogadta férje „fura” szokását

Jenő számára a hallgatás nem kellemetlen, hanem otthonos állapot, amit mindig igyekszik megteremteni. „Imádom a magányt. Ha magányos lehetnék, a világ legboldogabb embere lennék– fogalmazott. Mint mondja, amikor magában van, folyamatosan gondolkodik, csak épp nem érzi szükségét annak, hogy mindezt kimondja.

Nekem nagyon fontos, hogy meglegyen a kis saját terem, a spirituális aurám, amiben csak én vagyok. Ha az nagyon meg van piszkálva, akkor nem is érzem magam kellemesen. Akkor szeretek beszélni, amikor érzem, hogy beszélni kell, de feleslegesen nem szeretek csacsogni

– vallotta be a sztárséf.

Rácz Jenő szerint a magány rettentő hasznos tud lenni minden ember életében (Fotó: Szabolcs László)

Idilli csend a randin

Ez a fajta belső világ már a párkapcsolata elején is megmutatkozott.Dóri azt hitte, hogy haragszom rá, azt hitte, ez volt az utolsó randink, mert csendben ültem és vezettem” – emlékezett vissza. Jenő viszont egészen máshogy élte meg a helyzetet, ráadásul azóta nagyon feltölti, hogy felesége, Rácz-Gyuricza Dóra és a gyereke is megszerették ezt a mások számára különös szokást. Azóta minden autóút valódi feltöltődés számukra.

 Ülünk csendben az autóban, például, amikor megyünk ebédelni. Annyira idilli, imádom

– mondta, majd kiemelte, számára a közös csend nem távolság, hanem intimitás.

Az otthon szentélye

Mindenki meglepődött, amikor a séf elárulta, hogy kifejezetten nem szereti a vendégeket.  De gyorsan hozzáteszi, hogy ez nem embergyűlölet, hanem egyfajta védekezés.Ott van az éttermem, éves szinten nyolcezer ember jön. Mindig mindenkivel beszélgetni kell. Ha jó kedved van, ha nem, mindig a jó arcodat kell mutatni” –mesélte. Ezek után a saját házában már nem mindig lát szívesen embereket, az otthoni vendégvárás számára szorongással jár. „Folyamatos megfelelés van benned, hogy minden jól legyen. A végén jönnek a vendégek és lepusztítanak mindent” – állította Rácz Jenő Michelin-csillagos séf.

Rácz-Gyuricza Dóra támogatja a séfet, ha magányra van szüksége (Fotó: Archív)

Bár hatalmas, tizenkét fős asztaluk van otthon, valószínűleg nincs teljesen kihasználva ez a rengeteg hely.Pont azért vettem, hogy oda majd le fogunk ülni, de mindig egyedül ülünk ott” – mondta az étteremtulajdonos. Fontos árnyalat, hogy Jenő nem az éttermi vendégeitől idegenkedik, inkább a látogatóktól és ez nem véletlen.

A magány, mint lelki tisztulás

Rácz Jenő séf szerint az egyedüllét önismereti szükséglet, ezért igyekszik minél több időt saját gondolataival tölteni. Jóban kell lenni magaddal, hogy el tudjál mélyülni. Ha nem szereted eléggé önmagad, inkább szenvedsz, minthogy mély spirituális élményeket tudj megélni – vallotta be. Úgy véli, időről időre mindenkinek el kellene vonulnia.

Ha két hétre elmennék külföldre, úgy térnék vissza, hogy kifejezetten vágyom arra, hogy emberekkel legyek kapcsolatban újra. Ez az önismerethez szükséges tisztulás

– zárta gondolatait Jenő a Lelkizünk? podcastben.

 

