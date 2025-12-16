Rácz Jenő döbbenetes vallomása: „Ha magányos lehetnék, a világ legboldogabb embere lennék”

Rácz Jenő neve összeforrt a vendéglátással, mégis olyasmit mondott ki, amit kevesen mernének. Ugyanis kiderült, hogy a vendégek kifejezetten feszélyezik a sztárt. A Michelin-csillagos séf azonban nem botrányt akart kelteni, hanem őszintén beszélt arról, milyen ember valójában, és miért nélkülözhetetlen számára a magány.

Rácz Jenőt kimeríti, hogy sok embernek kell megfelelnie étteremvezetőként (Fotó: Szabolcs László)

Rácz Jenő felesége elfogadta férje „fura” szokását

Jenő számára a hallgatás nem kellemetlen, hanem otthonos állapot, amit mindig igyekszik megteremteni. „Imádom a magányt. Ha magányos lehetnék, a világ legboldogabb embere lennék” – fogalmazott. Mint mondja, amikor magában van, folyamatosan gondolkodik, csak épp nem érzi szükségét annak, hogy mindezt kimondja.

Nekem nagyon fontos, hogy meglegyen a kis saját terem, a spirituális aurám, amiben csak én vagyok. Ha az nagyon meg van piszkálva, akkor nem is érzem magam kellemesen. Akkor szeretek beszélni, amikor érzem, hogy beszélni kell, de feleslegesen nem szeretek csacsogni

– vallotta be a sztárséf.

Rácz Jenő szerint a magány rettentő hasznos tud lenni minden ember életében (Fotó: Szabolcs László)

Idilli csend a randin

Ez a fajta belső világ már a párkapcsolata elején is megmutatkozott. „Dóri azt hitte, hogy haragszom rá, azt hitte, ez volt az utolsó randink, mert csendben ültem és vezettem” – emlékezett vissza. Jenő viszont egészen máshogy élte meg a helyzetet, ráadásul azóta nagyon feltölti, hogy felesége, Rácz-Gyuricza Dóra és a gyereke is megszerették ezt a mások számára különös szokást. Azóta minden autóút valódi feltöltődés számukra.

Ülünk csendben az autóban, például, amikor megyünk ebédelni. Annyira idilli, imádom

– mondta, majd kiemelte, számára a közös csend nem távolság, hanem intimitás.

Az otthon szentélye

Mindenki meglepődött, amikor a séf elárulta, hogy kifejezetten nem szereti a vendégeket. De gyorsan hozzáteszi, hogy ez nem embergyűlölet, hanem egyfajta védekezés. „Ott van az éttermem, éves szinten nyolcezer ember jön. Mindig mindenkivel beszélgetni kell. Ha jó kedved van, ha nem, mindig a jó arcodat kell mutatni” –mesélte. Ezek után a saját házában már nem mindig lát szívesen embereket, az otthoni vendégvárás számára szorongással jár. „Folyamatos megfelelés van benned, hogy minden jól legyen. A végén jönnek a vendégek és lepusztítanak mindent” – állította Rácz Jenő Michelin-csillagos séf.