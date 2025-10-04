Hivatalos: világklasszis séf lett Rácz Jenő!

A Rumour séfe Olaszországban járt, hogy átvegye a megtisztelő elismerést és felesége, Gyuricza Dóri megörökítette a pillanatot, amikor felkonferálták Rácz Jenőt a színpadon. Rendkívül megható pillanatokat élt át a házaspár Milánóban és Jenő a csapatának is ajánlotta a díjat, amit elmondása szerint nem csak magának köszönhet.

Rácz Jenő világklasszis elismerést kapott Milánóban (Fotó: Archív)

Csak egy mondattal jellemezte az emlékezetes estét Rácz Jenő.

A tegnap este speciális volt

– írta ki Instagram-oldalára a séf, aki immáron hivatalosan is világklasszisnak számít a séfek között.

Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóri büszke férje eredményére

A világon 236db kettő kést ( World Class) kategóriát elért séf van jelenleg, amiből az egyik a férjem. Hatalmas gratuláció minden díjazottnak

– írja Dóri, aki szintén részt vett a rendezvényen és büszkén nézte végig párja díjátadóját, amit nem volt könnyű könnyek nélkül kibírni Rácz Jenő feleségének.

Fontos mérföldkő ez Rácz Jenő életében

Mit tudnék mondani? Hálás vagyok és nagyon megérintett a tegnap. Köszönöm szépen minden szavazónak, kollégámnak és barátomnak. Természetesen semmi sem történik egy csapat nélkül a hátam mögött, hálás vagyok a csapatomnak és büszkén ajánlom fel ezt az elismerést nekik is

– írja köszönet mondó posztjában Rácz Jenő, aki elmondása szerint egyedül nem lett volna képes elérni ezt a meghatározó mérföldkövet.

Jövőre is szeretne részt venni az eseményen a séf

Jövőre találkozunk

– zárta beszédét Rácz Jenő, aki nem tervez kettő késnél megállni és reméli, jövőre a harmadik is érkezik csapatához. Felesége pedig bíztató szavakat is intézett férjéhez.

Büszkeségem

– ezzel az üzenettel gratulált Rácz Jenőnek Dóri, aki hihetetlenül büszke férje eredményére.