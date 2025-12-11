Apa-lánya kiruccanás: Nem hiszed el, hogy megnőtt Rácz Jenő kislánya!

Rácz Jenő ezúttal igazán szívmelengető fotókat osztott meg: kislányával kéz a kézben sétált a tengerparton.
Az immár óvodás Kamilla most is szüleivel utazott a trópusi Maldív szigetekre, ahonnan a tengerpartról jelentkeztek be. Az apa-lánya páros egy gyönyörű naplemente során sétálgatott a parton, ekkor készült róluk egy hátulról fotózott pillanatkép.
Kamilla édesanyja és Jenő kedvese, Rácz-Gyuricza Dóra készítette a felvételeket, emellett saját oldalán a profi homokvárat is megosztotta, amelyet közösen, családias hangulatban építettek a naplementés séta előtt.
