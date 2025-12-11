Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Apa-lánya kiruccanás: Nem hiszed el, hogy megnőtt Rácz Jenő kislánya!

Rácz Jenő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 15:35
Rácz-Gyuricza Dóracsalád
A sztárséf szívmelengető képet osztott meg. Rácz Jenő lánya hatalmasat nőtt.
Bors
Rácz Jenő ezúttal igazán szívmelengető fotókat osztott meg: kislányával kéz a kézben sétált a tengerparton.

Rácz Jenő családi kiruccanásról osztott meg képeket
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az immár óvodás Kamilla most is szüleivel utazott a trópusi Maldív szigetekre, ahonnan a tengerpartról jelentkeztek be. Az apa-lánya páros egy gyönyörű naplemente során sétálgatott a parton, ekkor készült róluk egy hátulról fotózott pillanatkép.

Kamilla édesanyja és Jenő kedvese, Rácz-Gyuricza Dóra készítette a felvételeket, emellett saját oldalán a profi homokvárat is megosztotta, amelyet közösen, családias hangulatban építettek a naplementés séta előtt.

Rácz Jenőt kislányával kapták el a kamerák

 

