Apa-lánya kiruccanás: Nem hiszed el, hogy megnőtt Rácz Jenő kislánya!

Rácz Jenő ezúttal igazán szívmelengető fotókat osztott meg: kislányával kéz a kézben sétált a tengerparton.

Rácz Jenő családi kiruccanásról osztott meg képeket

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az immár óvodás Kamilla most is szüleivel utazott a trópusi Maldív szigetekre, ahonnan a tengerpartról jelentkeztek be. Az apa-lánya páros egy gyönyörű naplemente során sétálgatott a parton, ekkor készült róluk egy hátulról fotózott pillanatkép.

Kamilla édesanyja és Jenő kedvese, Rácz-Gyuricza Dóra készítette a felvételeket, emellett saját oldalán a profi homokvárat is megosztotta, amelyet közösen, családias hangulatban építettek a naplementés séta előtt.

