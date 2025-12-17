Polgár Tünde kiakadt: „Úgy beszélt velem, mint egy koszos ronggyal”

A milliárdos házaspár keresztbe-kasul bejárta már a világot, de korábban soha, sehol nem tapasztalták azt a feléjük, illetve a magyarságuk ellen irányuló ellenszenvet, ami a minap Erdélyben áradt feléjük lépten-nyomon. Polgár Tünde és Polgár Árpád őszintén meglepődtek a történteken, a népszerű YouTube-csatornájuk legfrissebb videójában meg is emlékeztek a kellemetlen szituációkról.

Polgár Tünde és Polgár Árpád ellátogattak I. Mátyás magyar király szülőházához is erdélyi túrájuk során (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Azt üzente ezzel, hogy húzzak kifelé...”

„Volt egy fura élményem, bár az is lehet, hogy én vagyok egy kicsit parás. Én a piacon is ettem volna, de Árpi azt mondta, hogy szó sem lehet róla. Egyébként nem volt lejünk és végül dollárral kellett fizetnünk, mert euróból csak nagy címletünk volt. Szóval, tanulság, hogy lej nélkül ne induljatok el Romániába. Na, végül elmentünk pénzt váltani. Kemény húszezer forintért vettünk lejt. Kicsit furcsa volt, hogy Kolozsvárott, ahol szinte mindenki magyar és érti is és beszéli is a magyart, a néni úgy beszélgetett velem, mint egy koszos ronggyal.”

Hallotta, hogy magyarul beszélünk és onnantól kezdve nem volt hajlandó semmilyen, általunk értett nyelven megszólalni.

„Kicsapta a pénzt, majd becsapta a kasszafiókot. Azt üzente ezzel, hogy húzzak kifelé. Lehet, hogy én vagyok túl érzékeny, de nem volt jó érzés” – kezdte hangjában őszinte csalódottsággal a milliárdos üzletember felesége.

Polgár Tünde és Polgár Árpád alaposan meglepődött az őket ért fogadtatáson (Fotó: YouTube)

Polgár Árpád: „Az én véleményem nem lenne szalonképes”

Polgár Tünde végül egy második esetet is felidézett, melynek során kellemetlenül érezte magát, csak mert magyar. „Ahol megálltunk tankolni, ott a hölgyek ránk köszöntek magyarul. Amikor mentünk fizetni a kasszához, kijött a főnök és mindenkit eltolt a kasszától. Csak románul volt hajlandó megszólalni. Az ember sok ragtapaszt feltép itt Erdélyben a magyarságával kapcsolatban. Értem én, hogy sok idő eltelt és ez itt már az övék, de azért a kisember a kisemberrel legalább ne…” – mondta a videóban Tünde, akitől férje, a műkincskereskedő

Polgár Árpád vette át a szót. Na, így nyilatkozik erről egy liberális, méltóságos asszony. Ha én, a jobboldali mondanám most el a véleményemet, nem lenne szalonképes” – zárta le a kellemetlen témát Árpi.