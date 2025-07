Polgár Tünde és Polgár Árpi búcsút intett a luxus nyaralásoknak? A népszerű külföldi helyeket váratlanul cserélték le

A világhírű műkereskedő és párja – a tőlük nem megszokott módon – most nem külföldi tájakon, hanem Magyarországon keresték a kalandot és a feltöltődést. Míg korábban a világ leglátogatottabb helyeit keresték fel és mutatták be a követőiknek, most éles váltással hazánkban maradtak. Vajon miért? Polgár Tünde és férje első körben nem mentek messze Borsodtól, és ha már ott voltak, bemutatták, hogy akár itthon is lehet „Svájcolni”.

Polgár Tünde YouTube-csatornáján ismét nem hallgatta el véleményét (Fotó: Szabolcs László)

Borsodtól nem ment messze Polgár Tünde, férjével Lillafüreden próbálták ki a Rolls-Royce-t

A műkereskedelem és életstílus világában ismertté vált Polgár Árpád és felesége, Polgár Tünde új, izgalmas útra indultak meseautójukon: Magyarország legszebb tájait mutatják be YouTube-csatornájukon, a Polgar Net-en. A házaspár egy külön sorozatot tervez indítani, amelyben hazánk különleges helyszíneit járják be, ezzel is népszerűsítve a hazai turizmust és a természet csodáit. Első részben Lillafüred és környékére invitálták meg követőiket. Az első állomásuk a mesés Palota szálló volt, ahol a természet nyújtotta friss levegő és a lenyűgöző tájak mellett elmesélték a szálló történetét és hogy miért is lett Lillafüred Lillafüred. Továbbá Polgár Árpád videójukban emlékeztették a nézőket, hogy az üzletember színészként is megmutatta tehetségét a 2000-ben bemutatott Meseautó című filmben. A film azért érdekes, mert az eredeti filmet, amit 1934-ben ebben a szállóban forgatták.

Polgár Árpád feleségével Polgár Tündével felfedezik Magyarországot (Fotó: Czerkl Gábor)

Polgárék árkon-bokron

Bükk környékén bejárták az erdőket, melyeket csodálatosnak találtak, és szerintük akár Svájc hangulatát is idézik. „Olyan, mintha Svájcban lennénk, nem is kell olyan messzire menni” – mondta Tünde. „Ha Svájcba elmennénk, az sokkal drágább lenne, tehát olcsóbb itt” válaszolt Polgár Tünde férje. A házaspár nemcsak tájakat, hanem helyi gasztronómiát, kultúrát és embereket is bemutat majd, ezzel is közelebb hozva a magyar vidék hangulatát a nézőkhöz.

Szeretnénk, ha minél többen választanák itthon a kikapcsolódást, és ráébrednének arra, mennyi csodálatos hely van körülöttünk

– mondta Polgár Tünde, aki a Bükki erdőkben nosztalgiázott gyerekkoráról.