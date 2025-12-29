Megszólalt a betegségéről Pogány Judit: "nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad"

Megszólalt a betegségével kapcsolatban Pogány Judit. A 81 éves színésznő ugyan továbbra is aktívan játszik, az életét nagyban megnehezíti a makuladegeneráció nevű szembetegsége, ami miatt már önállóan nem is tud közlekedni.

Betegségéről vallott Pogány Judit / Fotó: Bors

Megszólalt az állapotával kapcsolatban Pogány Judit

Ez a harmadik év, hogy nem tudok vezetni, mert nagyon beteg a szemem, és ez nem dioptriahiba. Mindenki kérdezi, hogy nincs-e egy jó szemüveg, vagy nincs-e szürkehályogom, de azon túl vagyok, semmi köze a lencséhez a szembetegségemnek. Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani. Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot… De hát van egy fajtája ennek a betegségnek, ami nem a száraz szövetelhalás, hanem az ödémás, azon még segít is néha az injekciózás. De hát az enyém az már kilyukadt, büszkén mondom, hogy én már túl vagyok ezen, tehát nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon

- mondta el a színésznő, akinek a látásromlása miatt taxival kell színházba járnia, valamint a szövegkönyvek elolvasása is egyre nagyobb nehézséggel jár számára.

A makula vagy ismertebb nevén a sárgafolt, a látóhártya (retina) éleslátásért felelős része. Az időskori makuladegeneráció lényege az éleslátás helyének visszafordíthatatlan károsodása a kor előrehaladtával. Így a tünetek a centrális (központi) látással kapcsolatosan jelentkeznek. Kezdeti szakaszban a központi látás homályos vagy torz, a beteg a tárgyakat szokatlan alakúnak és nagyságúnak látja. Jellemző probléma a közeli tárgyakra való összpontosítás, ami megnehezíti az autóvezetést, az olvasást, az emberek arcának felismerését. A betegség gyakran fokozatosan, fájdalom nélkül romlik, akár a központi látás teljes elvesztéséig. A betegség két fő típusa ismert: a sorvadásos, száraz forma, mely a betegek közel 90%-át érinti (nem exsudativ AMD) és gyors látásromlást okozó nedves forma (exsudativ AMD).

Ugyanebben szenved Judi Dench

A 90 éves színésznő, akit a világ az eleganciájáért, a humoráért és az elképesztő tehetségéért is szeret, megrendülten vallott arról, hogy a betegsége miatt ma már nem tud olvasni, nem néz tévét, és a mindennapokban is folyamatos segítségre szorul.