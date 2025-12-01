Judi Dench szinte teljesen megvakult, állandó segítségre van szüksége

Judi Dench megrendítő őszinteséggel vallott arról, hogy az egyre súlyosbodó makuladegeneráció miatt már senkinek nem képes felismerni az arcát. A 90 éves színésznő, akit a világ az eleganciájáért, a humoráért és az elképesztő tehetségéért szeret, ma már nem tud olvasni, nem néz tévét, és a mindennapokban is folyamatos segítségre szorul.

Judi Dench szembetegsége miatt már nem ismer fel senkit (Fotó: Matt Crossick/Northfoto)

Judi Dench vakságáról vallott

Judi Dench évekkel ezelőtt még úgy beszélt a szembetegségéről, mint egy kellemetlen, de kezelhető állapotról. A makuladegeneráció (AMD) azonban évről évre alattomosan rontja a látást, és a színésznő mostanra olyan szintre jutott, hogy egyáltalán nem ismeri fel az arcokat maga körül. Judi Dench egy friss interjúban, amelyben hosszú idő után újra együtt szerepelt Sir Ian McKellen-nel, megrendítő részletességgel mesélte el, milyen változásokat hozott a szembetegsége.

Nem látom a tévét. Nem tudok olvasni. És már azt sem tudom, ki áll velem szemben. Csak a körvonalakat látom. Semmi többet.

Judi Dench és Sir Ian McKellen már évtizedek óta szoros barátságban vannak egymással (Fotó: Daniel Leal-Olivas/Northfoto)

Judi Dench fél egyedül kimenni az utcára

A korábban természetes rutinok – olvasás, filmnézés, kéziratok átnézése – mára elérhetetlenek számára. Judi Dench egy régebbi podcast műsorban bevallotta, hogy már az utcára sem szívesen megy ki egyedül, mert fél az eleséstől vagy attól, hogy nekiütközik valaminek.

Mindig szükségem van valakire magam mellett. Muszáj, mert nem látok, és beleütköznék valamibe, vagy eldőlnék.

A mindennapi dolgok mellett pedig a karrierje is gyökeresen átalakult. Judi Dench korábban saját kezűleg olvasta el és tanulta meg a szövegkönyveket, ma azonban már képtelen erre. A szerepeit csak úgy tudja feldolgozni, hogy mások felolvassák neki a teljes szöveget, ő pedig hallás után memorizálja.

Judi Dench-nél 2012-ben diagnosztizálták ezt a gyógyíthatatlan szembetegséget (Fotó: PA/Northfoto)

Judi Dench makuladegenerációja

A 90 éves színésznőnél 2012-ben diagnosztizálták ezt a súlyos szembetegséget. Judi Dench sokáig maga sem akarta elhinni, hogy ez megtörténhet vele, azt mondogatta:

Ez csak átmeneti, majd elmúlik.

Ám a betegség nemhogy elmúlt volna, hanem egyre gyorsabban kezdett romlani, így a diagnózis után a színésznőnek szinte azonnal alkalmazkodnia kellett. A helyzet mostanra pedig elérte azt a szintet, hogy egyáltalán nem ismeri fel az embereket.