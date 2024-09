Pogány Judit lemondta a fellépését – mi történhetett?

Pogány Judit jövőre ünnepli a szakmában eltöltött hatvanadik(!) jubileumát, és többek között arra is büszke lehet, hogy ez idő alatt szinte soha nem mondott le előadást vagy fellépést. A most szombatra meghirdetett beszélgetős estje azonban elmarad. A művész betegség miatt mondta le.

Pogány Judit hatvan éve van a pályán, azóta szinte sosem mondott le fellépést (Fotó: HATLACZKI Balazs)

Pogány Judit állapota

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, a Nemzet Színész címmel kitüntetett, Érdemes művésznek most szombaton lett volna jelenése a ráckevei Duna Relax Hotelben, ahol Albert József műsorvezetővel beszélgettek volna a színésznő karrierjéről, életéről. A programot azonban, pénteken délelőtt váratlanul lemondták. A hírek szerint a halasztást maga a 80 éves művésznő kezdeményezte betegségre hivatkozva. Lapunk úgy tudja, hogy Pogány Juditnak komoly indoka volt arra, hogy lemondja a fellépést, hiszen ő még betegen is mindig megjelent mindenhol, ahova csak hívják. Ilyen a természete: rendkívül fegyelmezett és alázatos művészről van szó, aki holmi nátha miatt sem marad ágyban. Ha a színpad hívja, ő bizony elindul, senki meg nem állítja. Éppen ezért ijesztő most ez a lemondás...

Pogány Judit adta A kis Vuk hangját, sőt, Vuk testvéreiét is (Fotó: Mediaworks archív)

Titokzatos betegség

Úgy tudjuk, hogy Pogány Judit állapota kielégítő, a konkrét problémáról azonban sem a környezete, sem ő nem kívánt nyilatkozni. Lapunk munkatársa megpróbálta felvenni a kapcsolatot a művésznőnek, aki fel is vette ugyan a telefont, de érezhetően nem volt jól és nem árult el többet annál, minthogy nem érzi jól magát és lebetegedett...

Pogány Juditnak jobbulást kívánva reméljük, hogy minél hamarabb újra a színpadon láthatjuk!