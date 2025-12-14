Naptárlányok: elsöprő siker a Játékszín színpadán! - Fotók

A Játékszín hosszú idő után végre új premierrel jelentkezett, méghozzá nem is akármilyennel. A Naptárlányok története bátor, érzékeny és felszabadító, pont olyan, amire most szüksége volt a közönségnek. A színpadon olyan népszerű színésznők brillíroztak, mint Dobó Kata, Tóth Enikő, Peller Anna és Szőlőskei Tímea. A darab humora, emberi mélysége és női energiája egyszerre nevettetett meg és gondolkoztatott el mindenkit, nem csoda, hogy már a premier estéjén hatalmas siker lett.

A Naptárlányok premierje hatalmas siker volt (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Naptárlányok: amikor a bátorság színpadra áll

A történet középpontjában nők állnak, akik egy nem mindennapi ötlettel próbálnak segíteni magukon. A darab egyszerre szól barátságról, női összetartásról, és újrakezdésről, mindezt sok nevetéssel fűszerezve. A közönség szó szerint együtt lélegzett a szereplőkkel, akik elképesztő energiával és őszinteséggel vitték színre a történetet. Nem túlzás azt mondani, hogy ez az este fordulópont lehet a színház életében.

Vastaps, könnyek és egy történelmi pillanat

A premier végén a színpadon álló alkotók és szereplők számára is nyilvánvalóvá vált, hogy valami rendkívüli született. A Játékszín tulajdonosa, Bank Tamás meghatottan lépett a mikrofonhoz. Elmondása szerint ritkán él át ennyire erős érzelmeket egy bemutatón. A közönség reakciója és a színészek teljesítménye egyaránt azt jelezte, hogy ez az este sokáig emlékezetes marad.

Azt gondolom, hogy amit ma este műveltetek, az fantasztikus. Az egész fantasztikus, és borzasztó büszke vagyok rátok, és szeretném még egyszer megköszönni, hogy ezt bevállaltátok. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog! Nem volt könnyű, azt tudom mondani, de fantasztikusak voltak a hölgyek, és tényleg nagyon nagy hálával tartozom, az uraknak is természetesen, mert amit itt csináltatok, az higgyétek el, hogy egy színház történeti pillanat, és remélem tíz évig fogjuk játszani a darabot.

A tulajdonos szavai után újabb tapsvihar söpört végig a nézőtéren. A jelenlévők pontosan érezték, hogy nem csak egy egyszerű túlzásról van szó. A Naptárlányok valóban új fejezetet nyithat a színház életében.