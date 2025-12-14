Naptárlányok: elsöprő siker a Játékszín színpadán! - Fotók

A Játékszín hosszú idő után végre új premierrel jelentkezett, méghozzá nem is akármilyennel. A Naptárlányok története bátor, érzékeny és felszabadító, pont olyan, amire most szüksége volt a közönségnek. A színpadon olyan népszerű színésznők brillíroztak, mint Dobó Kata, Tóth Enikő, Peller Anna és Szőlőskei Tímea. A darab humora, emberi mélysége és női energiája egyszerre nevettetett meg és gondolkoztatott el mindenkit, nem csoda, hogy már a premier estéjén hatalmas siker lett.
A történet középpontjában nők állnak, akik egy nem mindennapi ötlettel próbálnak segíteni magukon. A darab egyszerre szól barátságról, női összetartásról, és újrakezdésről, mindezt sok nevetéssel fűszerezve. A közönség szó szerint együtt lélegzett a szereplőkkel, akik elképesztő energiával és őszinteséggel vitték színre a történetet. Nem túlzás azt mondani, hogy ez az este fordulópont lehet a színház életében.
A premier végén a színpadon álló alkotók és szereplők számára is nyilvánvalóvá vált, hogy valami rendkívüli született. A Játékszín tulajdonosa, Bank Tamás meghatottan lépett a mikrofonhoz. Elmondása szerint ritkán él át ennyire erős érzelmeket egy bemutatón. A közönség reakciója és a színészek teljesítménye egyaránt azt jelezte, hogy ez az este sokáig emlékezetes marad.
Azt gondolom, hogy amit ma este műveltetek, az fantasztikus. Az egész fantasztikus, és borzasztó büszke vagyok rátok, és szeretném még egyszer megköszönni, hogy ezt bevállaltátok. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog! Nem volt könnyű, azt tudom mondani, de fantasztikusak voltak a hölgyek, és tényleg nagyon nagy hálával tartozom, az uraknak is természetesen, mert amit itt csináltatok, az higgyétek el, hogy egy színház történeti pillanat, és remélem tíz évig fogjuk játszani a darabot.
A tulajdonos szavai után újabb tapsvihar söpört végig a nézőtéren. A jelenlévők pontosan érezték, hogy nem csak egy egyszerű túlzásról van szó. A Naptárlányok valóban új fejezetet nyithat a színház életében.
Lévay Viktória rendező láthatóan meghatódva állt a közönség elé. Hetek óta együtt élt a társulattal, a próbák feszültségével és örömével. Most azonban eljött a pillanat, amikor már nem instrukciókat kellett adnia, hanem köszönetet mondania. A színésznők felé fordulva minden szava őszintén és szeretettel telt meg. Íme a rendező szavai:
Két hete beszélek hozzájuk, szerintem rohadtul unnak már. Most jön az a pillanat, hogy nekem valami nagyon bölcset, és maradandót kellene mondanom. De, mint ahogy a táncos is beszéd helyett táncol, rendezőként én helyettem a darab beszélt, a lányok által, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Mondanám, hogy hálám örökké üdvözli fog, de nem akarlak titeket riogatni. Szeretlek benneteket, és kívánom, hogy nagyon sokáig nézzenek benneteket, és rajongjanak értetek, mert megérdemlitek. És vigyétek haza a darab üzenetét a szívetekben.
A szavak után könnyes ölelések és felszabadult nevetések zárták az estét.
A Naptárlányok nemcsak bemutatkozott, hanem diadalmenetbe kezdett – a Játékszín pedig újra régi fényében tündököl.
