Dobó Kata: „A lelkünket levetkőztetni nehezebb”

Dobó Kata színésznő dekoratív, vonzó, emellett még tehetséges is, aki igen körültekintően választja meg a szerepeit. Különösen igaz ez akkor, amikor sokkal többet kell megmutatnia magából, mint azt megszoktuk. Dobó Kata A miniszter félrelép kapcsán egyszer már ledobta a textilt, de nem csinál titkot abból, most sokkal nehezebb dolga volt.

Dobó Kata színésznő játssza a főszerepet a Naptárlányok című darabban, amit a Játékszínben mutattak be (Fotó: Gábor Zoltán / hot! magazin)

Naptárlányok a magyar színházban - hogyan látja Dobó Kata?

A Naptárlányok című produkció egy igaz történetet dolgoz fel, amelyben a testiség csupán egy eszköz egy sokkal nemesebb cél érdekében. Női összetartás, bátorság és humor egyaránt helyet kap az élet által írt darabban. Dobó Kata színésznő szerint azonban a karakter megformálása során nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.

„A vetkőzés ez alkalommal sem öncélú, és ebben a darabban sem ez kapja a hangsúlyt. A karakterem önmagában egy erős személyiség, aki a gyász folyamatában, ami egyáltalán nem egyszerű feladat, fogalmazza meg azt, hogyan szeretne segíteni másoknak: olyanoknak, akik hasonló dolgokat élnek át. Annie elveszíti a férjét, és emiatt nagyon nehéz időszakon megy át. Azt gondolom, hogy színésznőként ennek a megjelenítése hatalmas kihívást jelentett. Most nem az a legnagyobb feladat, hogy ledobjam a ruháimat.”

A Naptárlányok fergeteges szereposztással érkezett a magyar színházba (Fotó: Gábor Zoltán / hot! magazin)

Naptárlányok szereposztása - kit alakít Dobó Kata színésznő?

Dobó Kata nem igazán keresi a párhuzamot a korábbi szerepe és a mostani között, már csak azért sem, mert úgy véli, hogy itt teljesen mások a mélységek. Annie karakterének megformálásánál nem a személyes élményekből merítette az erőt.

„A párhuzam nem jutott volna az eszembe, aminek az oka, hogy véleményem szerint a lelkünket levetkőztetni mindennél nehezebb. A vetkőzést Annie a férjéért teszi meg, és a naptárból befolyó bevételt olyan dologra szeretné fordítani, ami másoknak segíthet, és ami neki még nem volt meg akkor, amikor a férje a betegséggel küzdött. Őszinte leszek, nem kis kihívást jelentett ez a szerep. Személyes tragédia az én életemben is van, és színésznőként ezek az emlékek talán képesek is segíteni, de elárulom, hogy máshogyan, saját módszerekkel dolgozom. Idővel majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Nem én szeretném megmondani, hogy jó vagy rossz-e az, amit csinálok. Szerintem ezt majd az eredmények határozzák meg.”