Egy félmosoly súlya: Kepes András mondata változtatta meg Mohamed Fatima életét

Mohamed Fatima a Fekete Vonat zenekarral, majd szólókarrierjével éveken át meghatározó alakja volt a hazai könnyűzenei életnek, mégis egy ponton úgy határozott, hogy eltűnik a bulvár reflektorfényéből. A döntést nem hirtelen felindulásból hozta, hanem mély és fájdalmas tapasztalatok formálták benne a felismerést: csak akkor szólal meg a nyilvánosság előtt, ha oka van rá.

Mohamed Fatima büszke családi hátterére, amely kulturális sokszínűséget adott neki (Forrás: Mohamed Fatima)

Mohamed Fatima örökre emlékezni fog Kepes szavaira

Mohamed Fatima pályafutását a média sokszor zavaros tengerében rengeteg pozitív hatás érte, azonban egy gyermekkori interjú okozta élmény mélyen bevésődött, és évek múltán vált igazán érthetővé számára annak mondanivalója.

Ami engem elriasztott a média világától, az a Kepes Andrással egy régi interjúnk, amikor ártatlan gyerekként elmondtam neki, hogy melyik rassztól származom, hogy félig roma, félig egyiptomi vagyok, és erre egy félmosollyal, elhúzott szájjal mondta, hogy ezt jól kifogtam. Felnőtt, 40 éves fejjel fogtam fel, hogy mit is jelentett ez a mondat. Szíven ütött, mert nagyon felnézek Kepes Andrásra, de megértettem mára már, hogy ez mit jelent, és idővel azt is, hogy milyen veszélyekkel jár a médiába kerülés egy fiatalnak, de valójában bárkinek.

Felnőtt fejjel döbbent rá, milyen súlya volt annak a mondatnak, amit Kepes András mondott, és milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy gyermek a média világában. A felismerés később arra ösztönözte, hogy tudatosan alakítsa nyilvános szerepléseit, és világossá vált számára, milyen veszélyekkel járhat a túlzott nyilvánosság.

Karitatív munka keretén belül rendszerint segíti a hátrányos helyzetű családokat (Fotó: Mohamed Fatima)

A sokszínűségből táplálkozik

A média sokszor kiszínezi a történeteket – mondja az énekes–, ezért is döntött úgy, hogy visszavonul a bulvár kíváncsi tekintetei elől. Bár tudja, hogy a média és a művészek egymásért vannak, ő maga nem szeret magánéleti részletekről beszélni. Inkább a zenére, az értékteremtésre és a fiatal tehetségek támogatására szeretne koncentrálni. Ezen az úton fontos számára gyökereinek megélése is: Mohamed Fatima apja egyiptomi, édesanyja pedig roma származású, és ez a kettősség mindig különleges érzékenységet adott neki.