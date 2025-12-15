Egy félmosoly súlya: Kepes András mondata változtatta meg Mohamed Fatima életét

Mohamed Fatima a Fekete Vonat zenekarral, majd szólókarrierjével éveken át meghatározó alakja volt a hazai könnyűzenei életnek, mégis egy ponton úgy határozott, hogy eltűnik a bulvár reflektorfényéből. A döntést nem hirtelen felindulásból hozta, hanem mély és fájdalmas tapasztalatok formálták benne a felismerést: csak akkor szólal meg a nyilvánosság előtt, ha oka van rá.
Mohamed Fatima pályafutását a média sokszor zavaros tengerében rengeteg pozitív hatás érte, azonban egy gyermekkori interjú okozta élmény mélyen bevésődött, és évek múltán vált igazán érthetővé számára annak mondanivalója.
Ami engem elriasztott a média világától, az a Kepes Andrással egy régi interjúnk, amikor ártatlan gyerekként elmondtam neki, hogy melyik rassztól származom, hogy félig roma, félig egyiptomi vagyok, és erre egy félmosollyal, elhúzott szájjal mondta, hogy ezt jól kifogtam. Felnőtt, 40 éves fejjel fogtam fel, hogy mit is jelentett ez a mondat. Szíven ütött, mert nagyon felnézek Kepes Andrásra, de megértettem mára már, hogy ez mit jelent, és idővel azt is, hogy milyen veszélyekkel jár a médiába kerülés egy fiatalnak, de valójában bárkinek.
Felnőtt fejjel döbbent rá, milyen súlya volt annak a mondatnak, amit Kepes András mondott, és milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy gyermek a média világában. A felismerés később arra ösztönözte, hogy tudatosan alakítsa nyilvános szerepléseit, és világossá vált számára, milyen veszélyekkel járhat a túlzott nyilvánosság.
A média sokszor kiszínezi a történeteket – mondja az énekes–, ezért is döntött úgy, hogy visszavonul a bulvár kíváncsi tekintetei elől. Bár tudja, hogy a média és a művészek egymásért vannak, ő maga nem szeret magánéleti részletekről beszélni. Inkább a zenére, az értékteremtésre és a fiatal tehetségek támogatására szeretne koncentrálni. Ezen az úton fontos számára gyökereinek megélése is: Mohamed Fatima apja egyiptomi, édesanyja pedig roma származású, és ez a kettősség mindig különleges érzékenységet adott neki.
FiDo Parkban például nem véletlenül zendülnek fel Mohamed Fatima dalok is, ahol gyerekeket tanít énekelni, és elmondása szerint óriási öröm számára látni, milyen gyorsan fejlődnek, mennyi energiát adnak vissza neki. Ez inspirálta arra, hogy hosszú távú célként egy magas színvonalú, fiatal zenészeket támogató iskola létrehozását tűzze ki maga elé – egy olyan intézményt, amely a hátrányos helyzetű tehetségeket a kezdetektől egészen a felsőfokú képzésig vagy akár az önálló művészi pályáig kíséri.
Én szeretnék megnyilvánulni karitatív támogatással is, de nem csak a romákra figyelnék, nem származásra szeretném kihegyezni. Sokaknak nem adatik meg az az anyagi biztonság, amivel a tehetségüket tudják támogatni. Ehhez a célomhoz igyekszem megtalálni a megfelelően elhivatott szakembereket.
Fatima számára az adni vágyás és a tudatos fejlődés lett a legfontosabb. Angliában elvégzett egy gyermekgondozói képzést is, és most szeretné megtenni a következő lépést: főiskolára menni, hogy hivatalosan is énektanár lehessen. Úgy érzi, most ért meg erre a feladatra, és hisz abban, hogy soha sincs késő új irányt venni. A média számára talán háttérbe húzódott, de belső útja új távlatokat nyitott: a művészet erejével segíteni, építeni, jövőt formálni.
