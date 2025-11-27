Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pokoli kínok terítették le Mohamed Fatimát: infúzióra kötötték a Fekete Vonat sztárját!

Mohamed Fatima
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 13:42
énekesnőfájdalomFekete Vonat
Az énekesnő a Borsnak árulta el, hogy napok óta idegbecsípődéssel küzd, aminek szerinte spirituális okai is vannak. Mohamed Fatima 3 napig fel sem tudott kelni.
Doris
A szerző cikkei

Aggasztó bejegyzéssel és fotóval jelentkezett a Facebookon Mohamed Fatima.

Mohamed Fatima idegbecsípődéssel küzdött.
Mohamed Fatima három napig feküdt (Fotó: Mediaworks Archívum)

A Fekete Vonat énekesnője arról számolt be, hogy 3 napig az ágyat nyomta, egész egyszerűen képtelen volt felkelni. Két infúzió, két injekció és a barátok odaadó támogatása kellett ahhoz, hogy csütörtökre már talpon tudjon lenni, ám fájdalmai még így is vannak.

"Három nap fekvés, két infúzió és két injekció és a @varga_zsuzsi0724 gyors segítsége után végre újra állok! Negyven felett már, ha ajándékozni szeretne valaki akkor sikeres lehet egy wellness, vagy egy gyógymasszőr, vagy egy jó izomlazító krém…úgyis jön a karácsony. Köszönöm a segítséget, csajok"

írta a közösségi oldalon Mohamed Fatima, arra viszont nem tért ki, hogy pontosan milyen egészségügyi problémával kellett szembenéznie.

A Bors elérte telefonon az énekesnőt, aki elárulta: egy csúnya idegbecsípődés okozta a problémát.

"Konkrétan idegbecsípődésem van. Nekem már volt ilyen gyerekkoromban, de most olyan erősek az energiák, hogy ez visszatért. Én elég spirituális vagyok, érzem, hogy lezárások vannak és ezeknek ez a testi megnyilvánulása nálam, hogy beállt a derekam. Most már állok, kettő infúzió is lefolyt, kettő szurit is kaptam és járnak hozzám serényen a barátnőim is segíteni. Úgyhogy most már állok, de a felöltözés és lehajolás még nem annyira megy, viszont jár hozzám gyógymasszőr is. Rajta vagyok a gyógyulás témán, mert ugye most gyerekeket is tanítok a nyolcadik kerületen belül énekelni, és most már nagyon hiányoznak, mert nem tudtam megtartani két órát, szóval muszáj talpra állni"

kezdte a Borsnak a 44 éves Fatima.

Mohamed Fatima szerint spirituális okai vannak az egészségügyi krízisnek

A Fekete Vonat énekesnője tehát köztudottan spirituális beállítottságú, így szerinte a mostani fájdalmak sem véletlenül jelentkeztek nála.

"Spirituálisan azt gondolom, hogy a traumablokkok feloldásánál ez elég gyakori. Én azt látom, hogy lezárult egy korszak, átléptünk a Skorpió időszakából a Nyilasba, ez is érezhető nagyon, meg hát a napkitörések is érezhetőek. Nagyon erős energiák vannak, és ezekhez még hozzátett a november 11-i, nagyon erős telihold. Szavakban ezt nem tudom megfogalmazni, de belülről nagyon érzem ezeknek a súlyát. Kell ezeknek időt adni, de minden a helyére kerül, ha nem sürgetjük. Azoknak, akik esetleg hasonló helyzetben vannak, azt tanácsolom, hogy meditáljanak"

fogalmazott Fatima.

@fatimamohamedofficial Emléked még bennem él… De mostmár semmit sem ér…😎❤️#szojkodohelyzeto🤪🥰 #mzfatifati #viral #ghettolove #romaniegyptian ♬ eredeti hang - 💛🦄🦄♥️🥰Rencsycsyh♥️🥰🦄🦄💛

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu