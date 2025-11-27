Pokoli kínok terítették le Mohamed Fatimát: infúzióra kötötték a Fekete Vonat sztárját!

Aggasztó bejegyzéssel és fotóval jelentkezett a Facebookon Mohamed Fatima.

Mohamed Fatima három napig feküdt (Fotó: Mediaworks Archívum)

A Fekete Vonat énekesnője arról számolt be, hogy 3 napig az ágyat nyomta, egész egyszerűen képtelen volt felkelni. Két infúzió, két injekció és a barátok odaadó támogatása kellett ahhoz, hogy csütörtökre már talpon tudjon lenni, ám fájdalmai még így is vannak.

"Három nap fekvés, két infúzió és két injekció és a @varga_zsuzsi0724 gyors segítsége után végre újra állok! Negyven felett már, ha ajándékozni szeretne valaki akkor sikeres lehet egy wellness, vagy egy gyógymasszőr, vagy egy jó izomlazító krém…úgyis jön a karácsony. Köszönöm a segítséget, csajok"

– írta a közösségi oldalon Mohamed Fatima, arra viszont nem tért ki, hogy pontosan milyen egészségügyi problémával kellett szembenéznie.

A Bors elérte telefonon az énekesnőt, aki elárulta: egy csúnya idegbecsípődés okozta a problémát.

"Konkrétan idegbecsípődésem van. Nekem már volt ilyen gyerekkoromban, de most olyan erősek az energiák, hogy ez visszatért. Én elég spirituális vagyok, érzem, hogy lezárások vannak és ezeknek ez a testi megnyilvánulása nálam, hogy beállt a derekam. Most már állok, kettő infúzió is lefolyt, kettő szurit is kaptam és járnak hozzám serényen a barátnőim is segíteni. Úgyhogy most már állok, de a felöltözés és lehajolás még nem annyira megy, viszont jár hozzám gyógymasszőr is. Rajta vagyok a gyógyulás témán, mert ugye most gyerekeket is tanítok a nyolcadik kerületen belül énekelni, és most már nagyon hiányoznak, mert nem tudtam megtartani két órát, szóval muszáj talpra állni"

– kezdte a Borsnak a 44 éves Fatima.

Mohamed Fatima szerint spirituális okai vannak az egészségügyi krízisnek

A Fekete Vonat énekesnője tehát köztudottan spirituális beállítottságú, így szerinte a mostani fájdalmak sem véletlenül jelentkeztek nála.

"Spirituálisan azt gondolom, hogy a traumablokkok feloldásánál ez elég gyakori. Én azt látom, hogy lezárult egy korszak, átléptünk a Skorpió időszakából a Nyilasba, ez is érezhető nagyon, meg hát a napkitörések is érezhetőek. Nagyon erős energiák vannak, és ezekhez még hozzátett a november 11-i, nagyon erős telihold. Szavakban ezt nem tudom megfogalmazni, de belülről nagyon érzem ezeknek a súlyát. Kell ezeknek időt adni, de minden a helyére kerül, ha nem sürgetjük. Azoknak, akik esetleg hasonló helyzetben vannak, azt tanácsolom, hogy meditáljanak"

– fogalmazott Fatima.