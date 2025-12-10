Mohamed Fatima az őt ért bántásokról: „Családtagokkal is szakítottam meg kapcsolatot”

Az ENSZ 1948-ban fogadta el az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot, amely világszerte iránytűvé vált a méltóság és egyenlőség kérdésében. Emlékére ünnepeljük december 10-én az Emberi Jogok Napját, lapunknak pedig Mohamed Fatima mesélt arról, mit jelentenek számára a jogok és az emberi méltóság személyes küzdelmei.
Mohamed Fatima neve jól ismert a zenei életben elért kimagasló eredményei, egyedülálló tehetsége miatt. Karrierjét azonban sokszor beárnyékolták rasszista megjegyzések, stigmák, hiszen Mohamed Fatima édesanyja roma, míg édesapja egyiptomi származású.
A diszkriminációban többszörösen érintett vagyok, magyar, roma és egyiptomi felmenőkkel
– kezdi az énekesnő, amikor arról kérdezzük, hogyan élte és éli meg mindezt. Fatima számára hosszú, belső munka eredménye, hogy ma már jóval érettebben szemléli a megjegyzéseket, bántásokat.
Másként gondolok már a diszkriminációra, a megjegyzésekre, de kell egy bizonyos érettségi szint, spirituális nyitottság, hogy másként lássa az ember ezeket. Intelligencia kell hozzá, hogy valaki ne a külső, vagy rassz alapján ítéljen.
A beszélgetés során többször visszatér arra, hogy határokat kellett húznia – még a saját környezetével szemben is. „Embereket kellett leválasztanom magamról, ideértve a barátokat is. A családomban is jelen van a magyar–roma tengely mentén a konfliktus, így konkrétan családtagokkal is szakítottam meg kapcsolatot. De ez hosszú út volt. A békém már nem alku tárgya.”
Fatima hozzáteszi: gyermekként hamar elkerült Magyarországról, és ez sokat segített identitásának megtalálásában.
A súlyos jelzők, sokszor negatív céllal átitatott megjegyzések, a megbélyegzések sem kerülték el. „Én voltam az egyiptomi roma lány a Fekete Vonatból” – idézi fel. „Nehéz volt leválasztani magamról ezeket a matricákat, de idővel megtanultam.” A tudatos feldolgozás, a sérelmek helyre tétele azonban nem könnyű feladat: „A megélés nagyon nehéz. A bántalmak tudatos kezelése, felismerése és lezárása fontos – különben csak cipeli az ember.”
Ma már humorral tud reagálni a legtöbb, rosszindulatúnak nem nevezhető helyzetre, általános stigmára, megjegyzésre. „Sokszor megkaptam itthon is, hogy „de szépen beszélek magyarul, pedig muszlim vagyok”. Közben itthon nőttem fel, valójában keresztényként.”
De a rosszindulatú, személyeskedő megjegyzéseket persze nem hagyja szó nélkül, miközben ahogy ő mondja, menti és védi magát az ilyen helyzetektől, amennyire csak tudja. A történetében különös hangsúlyt kap, hogyan alakította őt saját családi háttere: Mohamed Fatima szüleinek kulturális sajátosságai, elvárások és feszültségek között próbálta megtalálni a helyét, ez pedig sokat formált Fatima identitásán és szemléletén is. Fatima ma már nem menekül a saját története elől – erőt merít belőle. Ahogy fogalmaz: minden bántás, minden küzdelem és döntés hozzáadott ahhoz a nőhöz, aki ma már magabiztosan áll ki másokért is, nem csak önmagáért.
