Miló Viki nem menekül: megint mindenki beleállt, gyűlöletcunami zúdult rá

Ha nagyon finoman akarunk fogalmazni, a többszörös világbajnok szereplése nem sült el túl jól a TV2 műsorában. Miló Vikit nemhogy nem szerették meg a nézők a Házasság első látásra adásaiban, hanem nagyon sokan megutalták viselkedése miatt. Legújabb Insta videója miatt újra gyűlöletcunami zúdul rá.

Miló Viki férje, Janicsek Attila nem érhetett hozzá az arához (Fotó: TV2)

Miló Vikit szereplőtársa, Dani öleli

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek- tartja a mondás, ami bizonyára sokaknak eszébe jutott, a Házasság első látásra sztárjának videóját látva. Miló Viki, aki az idei évad legmegosztóbb szereplője volt, egész forgatás alatt elutasította Attila közeledését, még egy ölelést sem engedett neki az esküvő után. A korábbi élsportoló a viselkedését egy gyermekkori traumával magyarázta, tizenévesen szexuálisan bántalmazták. Drámai vallomása után volt, aki megenyhült vele szemben, de ez később feledésbe is merült, annyira csúnyán megalázta férjét még az utolsó találkozásukkor is.

Miló Viki, akinek angoltudásán már nagyot nevetett az internet népe, új posztja mindenesetre megint népharagot váltott ki, egy fotózásról készült videóban ugyanis a bokszolót az a Dani öleli meglehetősen forrón, aki egyébként a műsor utolsó epizódjában megkérte Kármen kezét. A sztárokkal Facebook csoportban kifakadtak a kommentelők, ezekből idézünk:

„Diló Viki ez ugye egy terápia része, ahol az érintéstől való rettegésről próbálsz leszokni! Naggggyon jól megy! Te ki sem mondom micsoda...”

„Most nem érzed soknak az érintés..... Igazi nárcisztikus vagy!”



„Most nem fordul fel a gyomra ennek az ufo lénynek az érintéstől”



„Most nincs traumája a Vikinek,hogy a Dani közel van hozzá, meg fogja a derekát? Fúú de ostobaaaaaaaaa.”



„Elég gyanús. Minek fogná Dani kezét így, ha nincsenek együtt?”



„Ez a legjobb amit tehettek , kár bárkire is rászabadítani magukat.”