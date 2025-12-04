Mészáros Nóra bejelentette, a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett

Mészáros Nóra Facebook-oldalán jelentette be, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett!

Mészáros Nóra a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett

Fotó: Mészáros Nóra Hivatalos Oldala/Facebook

Emellett mostantól exkluzív infókkal is szolgálok Nektek a chatcsatornámon! Iratkozzatok fel itt!

- írta bejegyzésében.

Mészáros Nóra a DPK műsorról

Mint írta, a műsor az egyes számú DPK csoportban nézhető meg, amihez tagnak kell lenni. Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is.

Ha nem vagy tag ezeket a lépéseket kell követni:

Katt a linkre Csatlakozz Várj türelmesen, míg a kollégák bevesznek. Élvezd a csoportot: Légy aktív, beszélgess, like-olj, kommentelj stb..

Mészáros Nóra egy kéréssel is fordult követőihez: