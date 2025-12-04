Mészáros Nóra bejelentette, a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett

Mészáros Nóra Facebook-oldalán jelentette be, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett!
Emellett mostantól exkluzív infókkal is szolgálok Nektek a chatcsatornámon! Iratkozzatok fel itt!
- írta bejegyzésében.
Mint írta, a műsor az egyes számú DPK csoportban nézhető meg, amihez tagnak kell lenni. Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is.
Ha nem vagy tag ezeket a lépéseket kell követni:
Mészáros Nóra egy kéréssel is fordult követőihez:
Kérlek Titeket, hogyha a családban valaki nem tud a csoportba valamiért belépni, segítsetek egymásnak, hogy minél több érdeklődő legyen a DPK-sok között, minél többen tudják követni a műsort.
Szeretettel ölellek benneteket (és alig várom, hogy elmondhassam a következő jó híremet)
