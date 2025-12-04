Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mészáros Nóra bejelentette, a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett

Mészáros Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:27 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 14:28
szuverenitásvédelemDPK
Mint elárulta, a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett. Mészáros Nóra további jó hírt is közölt.
Bors
A szerző cikkei

Mészáros Nóra Facebook-oldalán jelentette be, hogy a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált és a DPK “Beszéljük meg” c. műsorának házigazdája lett! 

Mészáros Nóra a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett
Mészáros Nóra a DPK Szuverenitásvédelmi nagykövete lett
Fotó: Mészáros Nóra Hivatalos Oldala/Facebook 

 

Emellett mostantól exkluzív infókkal is szolgálok Nektek a chatcsatornámon! Iratkozzatok fel itt!

- írta bejegyzésében.

Mészáros Nóra a DPK műsorról

Mint írta, a műsor az egyes számú DPK csoportban nézhető meg, amihez tagnak kell lenni.  Ha tag vagy, azonnal látod az élőzést minden csütörtökön 18 órától, de visszanézhető bármikor utólag is. 

Ha nem vagy tag ezeket a lépéseket kell követni:

  1.  Katt a linkre 
  2. Csatlakozz
  3. Várj türelmesen, míg a kollégák bevesznek.
  4. Élvezd a csoportot: Légy aktív, beszélgess, like-olj, kommentelj stb.. 

Mészáros Nóra egy kéréssel is fordult követőihez:

Kérlek Titeket, hogyha a családban valaki nem tud a csoportba valamiért belépni, segítsetek egymásnak, hogy minél több érdeklődő legyen a DPK-sok között, minél többen tudják követni a műsort. 
Szeretettel ölellek benneteket (és alig várom, hogy elmondhassam a következő jó híremet) 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu