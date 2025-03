Új csajjal a karján jelent meg L.L. Junior A Nagy Duett stúdiójában - Fotó

L.L. Junior partnere A Nagy Duett műsorában Szorcsik Viki lett, ám az első adásban már ki is estek. Mindezt annak ellenére, hogy a nézők között szurkolt apukájának Lacika, akire végig édesanyja, Körtvélyessy Kinga vigyázott.

A Bors újságírója ezúttal is, a második show alatt is ott van a stúdióban és nem mindennapi dolgot vett észre. L.L. Junior ugyanis egy új lánnyal az oldalán bukkant fel, és még egy csók is elcsattant kettőjük között. Egyelőre nem sokat lehet tudni az új hölgyről, aki elcsavarhatta a zenész fejét, de az biztos, hogy egy percre sem hagyják el egymást.

Íme a fotó Juniorról és új kedveséről: