L.L. Junior és Frey Timi közös kasszán vannak! Kitálaltak a kapcsolatukról a szerelmesek

Csak kapkodják a rajongók a fejüket, amióta először együtt mutatkozott együtt az énekes és fiatal táncosa. L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatát bárki nyomon követhette közösségi oldalaikon, sokáig úgy tűnt, ez egy igazi se veled, se nélküled kapcsolat: hol összevesztek, hol kibékültek. A rapper még egy nem túl kedves dalt is írt párjáról, ami érdekes módon nem örök haragot generált, hanem megbékülést, ugyanis utána költöztek össze. A pár most közös interjút adott a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

L.L. Junior Frey Timivel együtt adott interjút Hajdú Péternek (Fotó: Frizbi TV/YouTube)

L.L. Juniort megszelídítette Frey Timi

A pár viharos kapcsolata úgy tűnik, most szelíd vizeken folydogál. L.L. Junior és Frey Timi teljes összhangban érkezett Hajdú Péterhez, amit a műsorvezető meg is jegyzett nekik, de azért hozzátette viccesen, reméli addig együtt maradnak, amíg adásba kerül az interjú. Mint a táncosnő elárulta, eleinte egyáltalán nem gondolták komolyan a kapcsolatukat, csak lazán élvezték az együtt töltött időt. A rapper ennek ellenére is tejben-vajban, luxusban kényeztette Timit.

„Úgy lettünk jóban, hogy sokan mentünk egy taxival DR. BRS bulijába és már csak egy hely volt, Junior ölében” – emlékezett vissza L.L. Junior párja, Frey Timi, aki azt is elárulta, mindez idén februárban történt.

Akkor elcsattant egy csók, de őszintén megmondom, én nem vártam Juniortól, hogy ebből bármi komoly dolog lesz! Sőt, magamról sem gondoltam, mert akkor jöttem ki egy hosszú kapcsolatból, nem éreztem, hogy most újra bele akarok menni valami komolyba, főleg, hogy nem volt olyan kapcsolatom, ahol több mint tíz évvel idősebb volt a férfi.

Ehhez képest mostanra összeértek, az énekes szerint párja megfiatalítja. L.L. Junior rapper szerint egyenesen hálásak lehetnek azért, mert egymásra találtak, és ezen kívül is sok mindenért.

„Szoktunk együtt imádkozni, sokat! Mindig, ha valami például fontos és összejött. Annyira áldottak vagyunk hat hete, amióta együtt lakunk, minden sikerül! Mondtam is, hogy nekünk ebből kell visszaadni, nem elég az 5-10 ezer forint a piros lámpánál a csöveseknek!”