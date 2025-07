Véget ért Kunu Márió házassága! Kitálalt a botrányhős felesége: ezzel a nővel csalták meg

Újabb látványos csörte zajlott le a hazai celebvilág színpadán: úgy tűnik, véget ért Kunu Márió és Kunu Alexandra házassága. A szerelmesek viharos románcának legfrissebb epizódja a közösségi médiában bontakozott ki – nyilvánosan, posztokban, utalgatásokban és sztorikban. Kunu Márió Czakó Emília modellel, ismertebb nevén "Kávétejszínnel" került közelebbi kapcsolatba, mint azt a házasság szent köteléke megengedné.

Kunu Márió felesége kitálalt (Fotó: Facebook)

Kunu Márió lebukott

A botrányt kirobbantó ok valószínűleg az a fotó volt, amit Czakó Emília posztolt, egyenesen Márió kocsijából. Kunu Alexandra nem habozott, egyből válaszolt is az Instagramján egy árulkodó szöveggel:

„Mondom iszok már egy kávét, tejszínnel”– üzent egyértelműen a férjének és Emíliának. Másik platformon szintén megerősítette, hogy sajnos végérvényesen megrendült a bizalma Márió iránt. Az egyik kommentre, miszerint az énekes nem érdemli meg, hogy sokadjára elnézze Alexandra a hűtlenséget, csupán ennyit válaszolt:

"Már nincsen Márió..."

Kunu Alexandra nem kertel a férjével kapcsolatban (Fotó:Facebook)

Márió többször is szíven szúrta...

Ezután jött az Instagram-sztoriban feltett kérdezz-felelek, ahol Alexandra tovább részletezte érzéseit:

„Rossz viszonyt nem szeretnék, de valamiért neki nem elég, hogy hátba szúrt, meg is forgatja kb. ötször bennem azt a kést. De lehet, nem tudja a 11 év alatt, hogy spártai vagyok”

– vallotta be Kunu Alexandra. A kemény szavak mögött komoly csalódás sejlik, és sajnos nem ez az első eset, hogy Márió hűtlenséggyanúba keveredik. 2024 júniusában egy véletlenül megosztott képernyőfotó buktatta le az énekest: a posztban egy másik nővel folytatott intim beszélgetése volt látható. Bár a képet gyorsan törölte, a rajongók már látták, és a felesége, Kunu Alexandra is értesült róla. Ekkor jelentette be, hogy tíz év házasság után elválnak.

Eljátszotta az utolsó esélyét

A nyár folyamán a pár megpróbálta helyrehozni kapcsolatát, elsősorban közös kisfiuk, Nátán érdekében. Azonban októberben újabb botrány robbant ki: egy TikTok-videó jelent meg, amelyen Márió egy fiatal nővel, Olíviával látható, amint autóban csókolóznak, és az énekes a nő combjai között melegíti a kezét.