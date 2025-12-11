Újra dúl a szerelem Kunu Márió és Kávétejszín között: Itt a bizonyíték

Kunu Márió szerelmi élete ismét fordulatot vett, alig néhány nappal azután, hogy felesége, Kunu Alexandra lapunknak teljes határozottsággal kijelentette: nincs kibékülés, nincs visszaút, köztük végleg vége mindennek. A történet azonban újabb csavarral bővült, hiszen Márió közösségi oldalán váratlanul felbukkantak a friss, meglepően bensőséges közös képek az exbarátnőjével, Czakó Emíliával, azaz Kávétejszínnel. A pár néhány hete még Afrikában szafarizott, rendeztek egy kamueljegyzést, majd hirtelen szakítottak. Most pedig újra úgy tűnik, egymás mellett találták meg a helyüket. A rajongók teljes tanácstalanságban követik az eseményeket, hiszen napokkal korábban még arról szóltak a hírek, hogy Kunu Márió érzelmileg teljes káoszban van, magánélete pedig végképp romokban hever.

Kunu Alexandra eközben elkeseredetten próbálta megértetni a nyilvánossággal, hogy közte és férje között sem érzelmileg, sem más módon nincs többé kapcsolat. Elmondása szerint hiába jelenik meg időről időre valamilyen közös fotó, ez csupán véletlen egybeesések sora, és nincs mögöttük semmiféle titkos megbékélés. A keresztfiúk születésnapján készült kép is ilyen volt: egy családi esemény, ahol történetesen egyszerre voltak jelen. A fotót ráadásul később maga Márió törölte, mégis újabb hullámot indított el a találgatások tengerében. Alexandra szerint számára már csak egyetlen dolog fontos: stabilnak maradni a kisfiuk miatt, és nem beengedni azt a rengeteg zűrzavart, ami körülöttük kialakult.

Kunu Márió és Czakó Emília nem tudják elengedni egymást

Mindeközben Kunu Márió körül tovább fokozódott a bizonytalanság. Rajongói egyre többször fejezték ki aggodalmukat a közösségi médiában megosztott zaklatott videók miatt, és sokakban felmerült, vajon szakítása Czakó Emíliával is hozzájárult-e ehhez a mélyponthoz. Most azonban úgy tűnik, a történet új irányt vett: a páros ismét egymás mellett tűnt fel, méghozzá nem is akárhogyan. A friss fotókhoz Kunu Márió azt írta: „Őszintén szívemből <3”, majd több Instagram storyban is tovább erősítette az üzenetet. „Szeretlek”, illetve:

Na, ha lehet szeretni, akkor szeretlek beláthatatlanul...

– ezekkel a sorokkal már teljesen egyértelművé tette, hogy Emília visszatért az életébe.