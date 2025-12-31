Botrányok és drogbalhék: itt vannak 2025 sztáros rendőrségi ügyei

A celebek 2025-ben is kitettek magukért, már ami a balhékat illeti, hiszen így vagy úgy, de többen is felhívták magukra a rendőrség figyelmét. Kezdve Kunu Márió körözésétől a zenészek drogbotrányaiig igen hosszú a lista, így mi most csak azt az öt rendőrségi ügyet mutatjuk meg, amik a legnagyobb port kavarták ebben az évben.

Kunu Márió családja miatt elfelejtette a pénzbüntetést, körözés lett a véletlen hiba vége (Fotó: instagram)

Bár jól tudjuk, ha balhéról van szó bizony a celebeket nem kell félteni, de a törvények megszegését azért még ők is igyekeznek elkerülni. Persze ez nem mindig sikerül, és amellett bizony már a rajongók sem mennek el szó nélkül. Így volt ez Kunu Márió rendőrségi ügyével is, ami állítása szerint mindössze egy véletlennek köszönhető. Az énekes ellen februárban adtak ki elfogató parancsot kábítószer birtoklás gyanúja miatt, de ő elárulta, mindez csak félreértés. Korábban valóban elítélték egy ügyben, ami miatt pénzbüntetést szabtak ki rá, ennek egyik részletét azonban elfelejtette befizetni, így körözni kezdték. Azóta persze pótolta az elmaradást, így az elfogató parancsot is visszavonták.

ByeAlex drogügyében eljárás indult, de a zenészt ez egy cseppet sem zavarja a munkájában (Fotó: Mediaworks)

Kunu Márió nem az egyetlen botrányhős

Persze a zenészvilágban nem Márió az egyetlen előadó, akit valaha kábítószer birtoklás okán állítottak elő, hiszen idén T. Danny és ByeAlex is hasonlón járt. Utóbbi esetében egy házkutatás során került elő „nagyon kis” mennyiségű kábítószer, és bár előállították zenekara két tagjával együtt, a ByeAlex és a Slepp frontembere szabadon védekezhet. Az ügy igencsak hasonlít T. Danny és barátnője esetére, akiket szintén kábítószer birtoklás miatt vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként. A fiatalok ellen is indult büntetőeljárás, de ahogy Alex, úgy ők ketten is szabadon védekezhetnek majd. A rajongók szerint éppen ideje volt, hogy T. Danny drogügyei nyilvánosságra kerüljenek, hiszen nagyon aggódnak az egyre rosszabb állapotban lévő rapperért, aki így talán a gyógyulás útjára lép.

T. Danny barátnőjét a zenésszel együtt állították elő (Fotó: Ladóczki Balázs)

Dudás Miki garázdaságot követett el

Dudás Miki édesapja halálának ügyében sem kezdődtek még el a tárgyalások, de a kajakozót nemrég egy garázdasági ügyben előállították. Mindennek oka egy részeg szomszéd volt, aki belerúgott a család tacskójába, és ezzel igencsak magára haragította Mikit. A sztárapuka igyekezett lecsillapodni az eset után, de sajnos nem tudott megnyugodni, és végül dühből kiszúrta a férfi autójának kerekét egy konyhakéssel, ami rongálásnak és garázdaságnak minősül, így rendőrségi ügy lett belőle.