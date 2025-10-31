Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Dudás Miki reagált a garázdaság vádjára: „Nem hagyom, hogy bántsák a szeretteimet"

Dudás Miki
2025. október 31.
Vállalja tette következményét a világbajnok kajakos, akit a rendőrség garázdaság miatt állított elő. Mint kiderült, Dudás Miki a szomszédja autójának kerekét lyukasztotta ki egy konyhakéssel, miután az belerúgott a kutyájába.
Az olimpikon saját bevallása szerint nem küzd dühkezelési problémával, egyszerűen csak megvédte családtagját. Sajnálja, amit tett Dudás Miki, de szerinte minden kutyás ugyanígy reagált volna. 

Dudás Miki
Dudás Miki gyerekei is mádják a család kedvencét (Fotó: MW archív)

Dudás Miki garázdaságának megvannak az előzményei 

Az elmúlt időszakban az edzésekre és a családjára koncentrált a világbajnok kajakos, akit a napokban garázdaság miatt állított elő a rendőrség. Dudás Mikit a XVIII. kerületi rendőrkapitányság garázdaság és rongálás gyanújával hallgatta ki, a korábbi élsportoló egy vita hevében rongálta meg az ismerőse autóját. 

„Ez sokkal több volt, mint egy vita, de feltehetően nem így kellett volna reagálnom – kezdte nagy sóhajjal a Borsnak a sztárapuka. 

Az történt, hogy vittem le a családunk imádott tacsiját, Babát. A földszinten, amikor kiszálltunk a liftből, állt egy szomszéd, aki részeg volt, vagy valami mást használt, mindenesetre a kutya rögtön megérezte, hogy valami nincs rendben vele. Baba védeni akarta magát, na meg persze engem, megfogta a bokáját, mire a férfi hatalmasat rúgott belé, nekicsapódott a falnak kedvencünk. Felment bennem a pumpa nem akartam bántani, hatalmas önuralommal csak annyit kérdeztem tőle, normális vagy? De a séta sem segített abban, hogy lehiggadjak, ezért kiszúrtam a kerekét!

- mesélte lapunknak az exkajakos, aki apatigrisként viselkedik, ha a családjáról van szó.

„Lehet gyerekes, amit tettem, megbántam. De nekünk Baba nem is csak családtag, de konkrétan Ivettel ő volt az első gyerekünk, nagyon szeretjük, a lányom, fiam is odáig van érte. A világ legcukibb dagi tacskója, aki soha nem bántott semmit!”

Dudás Miki
Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és gyermekeik is imádják Babát (Fotó: Instagram)

Hamarosan tárgyalás jön

Dudás Miki édesapja pere is nemsokára kezdődik. Mint ismert, a kajakos édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton, egyikük ütésétől elesett és úgy beleütötte a fejét a járdába, hogy hat hónap kóma után a kórházban elhunyt

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
