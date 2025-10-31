Dudás Miki reagált a garázdaság vádjára: „Nem hagyom, hogy bántsák a szeretteimet”

Az olimpikon saját bevallása szerint nem küzd dühkezelési problémával, egyszerűen csak megvédte családtagját. Sajnálja, amit tett Dudás Miki, de szerinte minden kutyás ugyanígy reagált volna.

Dudás Miki gyerekei is mádják a család kedvencét (Fotó: MW archív)

Dudás Miki garázdaságának megvannak az előzményei

Az elmúlt időszakban az edzésekre és a családjára koncentrált a világbajnok kajakos, akit a napokban garázdaság miatt állított elő a rendőrség. Dudás Mikit a XVIII. kerületi rendőrkapitányság garázdaság és rongálás gyanújával hallgatta ki, a korábbi élsportoló egy vita hevében rongálta meg az ismerőse autóját.

„Ez sokkal több volt, mint egy vita, de feltehetően nem így kellett volna reagálnom – kezdte nagy sóhajjal a Borsnak a sztárapuka.

Az történt, hogy vittem le a családunk imádott tacsiját, Babát. A földszinten, amikor kiszálltunk a liftből, állt egy szomszéd, aki részeg volt, vagy valami mást használt, mindenesetre a kutya rögtön megérezte, hogy valami nincs rendben vele. Baba védeni akarta magát, na meg persze engem, megfogta a bokáját, mire a férfi hatalmasat rúgott belé, nekicsapódott a falnak kedvencünk. Felment bennem a pumpa nem akartam bántani, hatalmas önuralommal csak annyit kérdeztem tőle, normális vagy? De a séta sem segített abban, hogy lehiggadjak, ezért kiszúrtam a kerekét!

- mesélte lapunknak az exkajakos, aki apatigrisként viselkedik, ha a családjáról van szó.

„Lehet gyerekes, amit tettem, megbántam. De nekünk Baba nem is csak családtag, de konkrétan Ivettel ő volt az első gyerekünk, nagyon szeretjük, a lányom, fiam is odáig van érte. A világ legcukibb dagi tacskója, aki soha nem bántott semmit!”

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és gyermekeik is imádják Babát (Fotó: Instagram)

Hamarosan tárgyalás jön

Dudás Miki édesapja pere is nemsokára kezdődik. Mint ismert, a kajakos édesapjára hatan támadtak rá egy benzinkúton, egyikük ütésétől elesett és úgy beleütötte a fejét a járdába, hogy hat hónap kóma után a kórházban elhunyt.