Kulcsár Edina új hajszínnel hódít – mindenki ledöbbent az átalakulásán!

Az internetet szinte felrobbantotta, amikor kiderült: Kulcsár Edina dögös, világos szőke hajjal tér vissza. A frizuraváltás olyan merész és látványos lett, hogy sokan első pillantásra rá sem ismertek. A szépségkirálynő ismét bizonyította, hogy pontosan tudja, mikor van itt az ideje egy nagy dobásnak. Most pedig mindenki arról beszél, mennyire fiatalos és friss lett az új megjelenése.

Kulcsár Edina G.w.M. párja hajszínt váltott (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina szőke bombázó lett

Edina mostantól ragyogó, világos szőke hajkoronával mutatkozik – a változás pedig látványosabb, mint valaha. A sztár posztja pillanatok alatt futótűzként terjedt, és bár sokan imádják, akadtak olyanok is, akik alig ismerték fel. Nem egy kommentelő fogalmazott úgy, hogy Edina mintha éveket fiatalodott volna a friss színtől. A szépségkirálynő pedig csak mosolyog: szerinte ez egy olyan korszakváltás, amelyre már szüksége volt.

„Életem legboldogabb napja volt…” – Edina frizurája mindent visz

A legédesebb sztori pedig egyértelműen egy dohányboltban történt, ahol Edinát teljesen váratlanul lepték meg. Elmondása szerint így zajlott a jelenet:

Életem legboldogabb napja volt, ahogy nézett rám a hölgy a pult mögül, és azt mondta: Úristen, ez te vagy? Hát, majdnem elkértem a személyid! Aztán hozzátette, hogy mennyire kipihentnek tűnök. Erre csak annyit mondtam: pedig már négy napja nem alszom. Szerintem ez a hajszín miatt van, a szőke fiatalít… Hát, ilyen lett a hajam, és nagyon szeretem.

A sztori pillanatok alatt virális lett: a rajongók szerint ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a szőke szín tényleg csodákat tesz vele.

Kulcsár Edina Instagram oldalán mutatta meg szőke fürtjeit (Fotó: Instagram/Kulcsár Edina)

A megújulás ereje: új korszak kezdődik

A követők szerint Edina most tényleg ragyog, és ez a szőke árnyalat pontosan azt a magabiztosságot adja neki, amire már rég szüksége volt. A frizuraváltás nemcsak külső, hanem belső frissességet is sugall. Többen úgy látják, hogy Edina ismét önmaga legjobb verziója lehet, és ezt a kisugárzása is tükrözi. A sztár pedig nem titkolja: imádja ezt az új, könnyedebb energiát.

A rajongók reakciója: sokk és lelkesedés

A kommentmező gyakorlatilag felrobbant. Volt, aki azt írta:

Ez a szőke a te színed, Edina!

Mások szerint így olyan, mintha visszapörgette volna az időt legalább tíz évvel. Egy dolog biztos: a szőke frizura az utóbbi hónapok egyik legnagyobb celebtrendje lett.