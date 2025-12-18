Kulcsár Edina kitálalt a magánbölcsődékről! „Nem térek magamhoz”

A korábbi szépségkirálynő is meglepődött, amikor gyerekeit először állami intézményekbe íratta. Kulcsár Edina, ha újrakezdené, mindenképp állami bölcsődébe és óvodába küldené első két gyermekét is, mivel elmondása szerint óriási különbség van a két típus között. A családanya közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatát követőivel.

Kulcsár Edina gyerekei már állami intézményekbe járnak, mivel jobb ellátást nyújtanak, mint a magánovik (Fotó: Kunos Attila)

Kulcsár Edina nem volt elégedett a magánbölcsődékkel

A legkisebb gyermekem, Dion nemrég ünnepelte az első születésnapját. Már ő is bölcsibe jár, így gondoltam megosztom a saját tapasztalataimat, amikkel az évek alatt találkoztam

– mesélte közösségi oldalán a korábbi szépségkirálynő. A négygyermekes családanya megismerte a magán intézmények rossz oldalát, amit bővebben kifejtett videójában.

Az első két gyerekem magánbölcsődébe, majd óvodába járt. Aztán annyira nem voltam kibékülve vele, mivel több észrevételem is volt. Aztán átírattam őket állami intézményekbe és konkrétan a mai napig nem térek észhez. Az én tapasztalatom szerint sokkal jobb az állami bölcsi, mint a magán

– árulta el Edina.

Kulcsár Edina nem először szólalt fel a gyermekeivel kapcsolatban, mivel korábban a Digitális Polgári Körök találkozójának színpadán mesélt arról, hogy mennyire megnyugtató érzés egy ilyen országban felnevelni négy gyermekét.

Kulcsár Edina a Digitális Polgári Körök találkozóján mesélt a család fontosságáról (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina tényekkel is alátámasztotta állítását

2010 óta tudatos a bölcsődefejlesztés. Ez annyit takar, hogy megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma. Az akkor harmincezer férőhelyből, mára már több mint hetvenezer lett, ami egy teltházas Puskás Arénával ér fel

– mondta közösségi oldalán a családanya. A férőhelyek növekedésével egyértelmű, hogy az intézmények száma is megnőtt Magyarországon.

Négy és félszeresére nőtt a bölcsődei intézmények, szolgáltatások száma. 2010-ben még csak minden tizedik településen volt elérhető a bölcsődei ellátás, de ma már minden harmadik településen jelen van a bölcsődei szolgáltatás

– számolt be az elmúlt 15 év intézkedéseiről a négygyermekes családanya.

Kulcsár Edina azt is hozzátette, hogy jelenleg is több mint ezer állam intézmény építése zajlik, ami még több férőhelyet jelent a jövő gyermekeinek.