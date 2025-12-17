Így készülnek Kucsera Gáborék a karácsonyra: „A rendszeresség hozza a stabilitást a kapcsolatunkba”

Idén sokkal hamarabb kezdték el az ünnepi készülődést, mint máskor. Noha Kucsera Gábor nem a külsőségekért szereti ezt az ünnepet, Tápai Szabina szerint ez is elengedhetetlen része ennek az időszaknak.

Kucsera Gábor gyerekei és felesége társaságában tölti a karácsonyt (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Heti szinten változik át a mi kis otthonunk. Elkezdjük az égőkkel, majd jönnek a kis állatkák, plüssök és a dekorok” – kezdte Szabina a hot! magazinnak.

Én elmegyek, és aztán csak annyit látok, hogy dobozok sorakoznak folyamatosan

– vette át a szót mosolyogva Kucsera Gábor, aki szívesen látogatja a karácsonyi vásárokat is. „Persze a gyerekek élvezik, hogy mindenhol manók és mosolygó télapók köszönnek rájuk. Van egy postaládánk, abba jönnek a levelek a Jézuskának az aktuális kívánságokkal.”

„Nemrégiben fenyődíszes keretet kapott a bejárati ajtónk” – mesélte a háromgyerekes anyuka. „A kert pedig már fel van díszítve karácsonyi égőkkel. Iszonyatosan lelkes vagyok, imádom ezt az időszakot, elképesztően felpörgök ilyenkor.”

Kucsera Gábor házassága egyre erősebb: „Imádjuk a hazánkat: fantasztikus helyek vannak itthon”

Egész évben rengeteget rohannak, így az ajándékok beszerzése is komoly logisztikát igényel – mégsem akkorát, mint az, hogy minőségi időt töltsenek együtt a számos elfoglaltságuk mellett. Emiatt döntöttek úgy, hogy minden hónapban kijelölnek egy napot, amikor randizni mennek, ezt pedig azóta is tartják.

Kucsera Gábor sokáig nem szerette a karácsonyt, gyermekei érkezése óta ez megváltozott (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Eleinte mindig elutaztunk itthon két éjszakára, de az picit sok volt a gyerekeknek, időben is.”

Mi sem tudtuk igazán élvezni, mert mindig azon járt az eszünk, hogy rendben vannak-e.

„Ezért inkább megállapodtunk abban, hogy csak egy éjszakára szökünk el. Őszintén szólva a rendszeresség hozza a stabilitást a kapcsolatunkba, hiszen szükségünk van arra, hogy ne csak az anya- és apaszerep legyen jelen, és persze hogy ne csak a munkánk kösse le az időnket, hanem egy párként is ott legyünk egymás életében. Próbálunk erre figyelni; nyilván van három gyerekünk, és mellette tesszük a dolgunkat is, így aztán csak akkor tudunk időt szakítani egymásra, ha nagyon akarjuk. Egy hatalmas logisztika az életünk, ezért a kettesben töltött alkalmak idején jólesik nem törődni azzal, hogy kit hányra meg hová kell vinni, vagy elintéztünk-e mindent. Egyébként is imádjuk a hazánkat: fantasztikus helyek vannak itthon, és annyi mindent nem fedeztünk még fel, hogy mi nem is vágyunk külföldre. Van, hogy a Balaton felé vesszük az irányt, néha elmegyünk egy budapesti szállodába, és egész nap úton vagyunk” – árulta el Tápai Szabina.