„Minden nap hálás vagyok érted!” Megható vallomást tett Köllő Babett

A híres influenszer és színésznő, Köllő Babett a közösségi oldalán jelentkezett be, egy rendkívüli nap alkalmából. A sztár édesanyja ugyanis ma ünnepli a születésnapját, ebből az alkalomból pedig Babett néhány fotóval és megható sorokkal köszöntötte fel őt.

Köllő Babett nemrég az édesanyját köszöntötte / Fotó: MW archív

Köllő Babett: Köszönöm, hogy vagy nekem

Boldog születésnapot annak a nőnek, aki megtanított szeretni, hinni és erősnek lenni

- írta az Instagram-oldalán Babett, aki az ünnepi készülődés közepette is szakított időt szeretett édesanyja felköszöntésére, akinek egyébként rendkívül hálás mindenért, amit érte tett.

Köszönöm, hogy vagy nekem, Anya. Minden nap hálás vagyok érted. Szeretlek!

- tette hozzá a színésznő, akinek a rajongói is sorra felköszöntötték az édesanyját, sokan pedig a döbbenetes hasonlóságra hívták fel figyelmét.

Azta, mint két testvér, hihetetlen! Csodálatosak vagytok!

- írta az egyikük.