Köllő Babett elárulta, hogyan készül az ünnepekre: „Mindenkinek megvan a külön kis feladata”

A híres színésznő és influenszer a Borsnak mesélt arról, hogyan zajlik náluk a karácsonyi előkészületek szezonja. Köllő Babett neve már évekkel ezelőtt összefonódott a stílusos ünnepléssel, hiszen követői imádják, ahogy minden évben csodálatossá varázsolja a decembert. Most is betekintést engedett abba, mi történik náluk az adventi időszakban. A családja igazi kis csapattá kovácsolódik ilyenkor, és mindenki pontosan tudja, mi a dolga.

Köllő Babett Instagram oldalán már ünnepi a hangulat (Fotó: Instagram/ Köllő Babett)

Köllő Babett és az ünnepi készülődés

A színésznő az utóbbi hetekben már több alkalommal mutatott hangulatos részleteket a közösségi médiában, ám most bővebben elárulta, valójában hol tartanak az előkészületek. Előtte viszont röviden mesélt arról, milyen elképesztő tempót diktál az év vége, és mennyire nehéz egy-egy nyugodt napot találni a díszítéshez. Babett stílusa jól ismert: szereti a látványos, mégis ízléses dekorációt, a karácsony pedig különösen közel áll a szívéhez.

Egy kicsit kisebb fa van feldekorálva nálunk egyelőre, a nagy – ami igazából műfa – szokott felállítva lenni, nem tudom, közel tíz éve mindig. És az három méteres, mire azt összerakjuk, az önmagában egy három óra. Ugye annak még nem tudtunk nekiállni, mert eszméletlen sok, meg sűrű általában a december. Szóval majd egyszer csak kinézünk egy napot, de tavaly ilyenkor már állt. Bár ebbe anyukám volt a jobb, ő szeptember végén díszítette fel a fáját. Jött Magyarországra, Los Angelesből, és akkor úgy gondolta, hogy már, mire visszamegy, késő lesz. Ő volt az első, aki felállította a fát. De Amerikában szerintem minden egy kicsit előbb történik így az ünnepekkel.

Babettéknál a karácsonyfa nem apró projekt: lassan egy kisebb csapatmunka kell hozzá. A hatalmas, háromméteres műfenyő igazi látványosság, nem csoda, hogy órákig tart összerakni. A családi anekdota, miszerint édesanyja már szeptember végén feldíszíti a fát, még Babettet is megmosolyogtatja. A december náluk mindig hajtós, ezért az időzítés sosem egyszerű, de idén is meglesz az a bizonyos nap, amikor mindenki összefog a nagy fáért.