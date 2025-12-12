Köllő Babett elárulta, hogyan készül az ünnepekre: „Mindenkinek megvan a külön kis feladata”

A híres színésznő és influenszer a Borsnak mesélt arról, hogyan zajlik náluk a karácsonyi előkészületek szezonja. Köllő Babett neve már évekkel ezelőtt összefonódott a stílusos ünnepléssel, hiszen követői imádják, ahogy minden évben csodálatossá varázsolja a decembert. Most is betekintést engedett abba, mi történik náluk az adventi időszakban. A családja igazi kis csapattá kovácsolódik ilyenkor, és mindenki pontosan tudja, mi a dolga.
A színésznő az utóbbi hetekben már több alkalommal mutatott hangulatos részleteket a közösségi médiában, ám most bővebben elárulta, valójában hol tartanak az előkészületek. Előtte viszont röviden mesélt arról, milyen elképesztő tempót diktál az év vége, és mennyire nehéz egy-egy nyugodt napot találni a díszítéshez. Babett stílusa jól ismert: szereti a látványos, mégis ízléses dekorációt, a karácsony pedig különösen közel áll a szívéhez.
Egy kicsit kisebb fa van feldekorálva nálunk egyelőre, a nagy – ami igazából műfa – szokott felállítva lenni, nem tudom, közel tíz éve mindig. És az három méteres, mire azt összerakjuk, az önmagában egy három óra. Ugye annak még nem tudtunk nekiállni, mert eszméletlen sok, meg sűrű általában a december. Szóval majd egyszer csak kinézünk egy napot, de tavaly ilyenkor már állt. Bár ebbe anyukám volt a jobb, ő szeptember végén díszítette fel a fáját. Jött Magyarországra, Los Angelesből, és akkor úgy gondolta, hogy már, mire visszamegy, késő lesz. Ő volt az első, aki felállította a fát. De Amerikában szerintem minden egy kicsit előbb történik így az ünnepekkel.
Babettéknál a karácsonyfa nem apró projekt: lassan egy kisebb csapatmunka kell hozzá. A hatalmas, háromméteres műfenyő igazi látványosság, nem csoda, hogy órákig tart összerakni. A családi anekdota, miszerint édesanyja már szeptember végén feldíszíti a fát, még Babettet is megmosolyogtatja. A december náluk mindig hajtós, ezért az időzítés sosem egyszerű, de idén is meglesz az a bizonyos nap, amikor mindenki összefog a nagy fáért.
A dekoráció mellett természetesen a sütés-főzés is a karácsony része náluk. Köllő Babett lányából mára igazi kis nő lett, és aktívan részt vesz a készülődésben. Az otthoni hangulat ilyenkor egészen meghitté válik: illatok, fények, zene – és rengeteg közös nevetés. A sztár el is árulta, hogyan osztják fel egymás között a teendőket:
Mézes kalácsot, már sütöttünk egy adagot. Szerintem annak a nagy része már el is fogyott. Mindenkinek megvan alapvetően a feladata nálunk. Tehát a férjem segít a bevásárlásban, én főzök, a gyerek dekorál. Ez általában így szokott kinézni: mindenkinek megvan a külön kis feladata, amiért felelős. Szerintem ez így tök jó megosztás, hogy mindenki csinál valamit, amihez ért. Amit utána így boldogan mutat a többieknek, hogy na nézd, mit tettem. És egyébként nagy az összhang, hogyha mégsem, akkor is szabad kezet adok a lányomnak. Ő inkább annak a híve, amit alapvetően én is szeretek, hogy a kevesebb néha több, de a több az mindig több. Szóval, hogy így megküld mindent, de nincs ezzel baj. Ő a felelős a dekorálásért így, én úgy vagyok vele, hogy csinálja. Amihez kedve van azt csinálja. Nincsenek nálam ilyen megkötések ebből a szempontból. Kis lazán kell ezt felfogni.
Babett igazi laza, szeretetteljes anyuka: hagyja kibontakozni a lányát, aki idén is vállalta a dekorálás teljes kreatív felelősségét. A mézeskalács már majdnem elfogyott, ami egyértelmű jele annak, hogy a készülődés nemcsak feladat, hanem családi élmény is náluk. A munkamegosztás egyszerű, de annál hatékonyabb – és a végeredmény minden évben ugyanolyan szívmelengető.
Az ünnepi készülődés Köllő Babett családjánál igazi közös élmény, ahol mindenki megtalálja a saját szerepét. A dekoráció, a sütés és a közös pillanatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthonuk meleg, szeretetteljes legyen. Babett szerint a legfontosabb, hogy mindenki élvezze a folyamatot, ne csak a végeredményt. Így lesz a karácsony nemcsak szép, hanem emlékezetes is mindenki számára.
