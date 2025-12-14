Kóbor János utolsó vallomása: Megcsonkították az Omegát...

Kóbor Jánossal az Omega a hetvenes évek sztárzenekara volt, számos külföldi és hazai koncertturné fűződött a nevükhöz. Ennek ellenére az együttes hatodik, Nem tudom a neved című nagylemezének megjelenése számos komplikációval járt, mindegyiket a Popcézár gúnynévvel illetett Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) mindenható ura generálta.

Kóbor János és az Omega sokat küzdött a Popcézárral

Nem volt elég, hogy az album borítóját is teljesen megváltoztatták az együttes megkérdezése nélkül, de még egy számot is lehagytak róla – mindezt Csatári Bence legújabb, Hangadók és hangfogók című rocktörténeti könyvéből tudhatjuk meg.

Az Omega lemezét 1974 végén vették fel, de csak 1975-ben jelenhetett meg. A borítóképhez Ágoston István fotóművész talált egy olyan házfalat, ahol az ablakok még megvoltak, de a mögöttük lévő épület már hiányzott. Kóbor János erre így emlékezik a kötetben: „Itt az volt az ötlet, hogy létrával felálltunk az ablakok mögé, és minden ablakban volt valaki egy szál virággal. Erdős Péter ezzel az ötlettel úgy rúgott ki minket, mint annak a rendje, mondván, hogy mit képzelünk mi ezzel a hippikorszakot idéző fotóval, egyébként is vége van már azoknak az időknek. Mi nem értünk rá vele hadakozni, mert egy kéthónapos nyugat-európai turné előtt álltunk, mindenesetre leadtuk az anyagot, és mentünk a dolgunkra. Amikor innen hazatértünk, láttuk ám, hogy semmi nem valósult meg a borítónkból, egy sejtekre emlékeztető kaptár szerepelt rajta, meg valami lány arca. Erdős nyilván kihasználta, hogy nem vagyunk itthon, így a saját akaratát és elképzeléseit könnyűszerrel érvényesíthette. Nem is értettük, Erdős viszont magyarázgatta nekünk, hogy azért van rajta ez a kaptár, mert az hatszögű elemekből áll, és nekünk ez a hatodik lemezünk.

Mi meg nem hittünk a fülünknek, nem akartuk elhinni, hogy ennyire nagy zagyvaságot hogyan lehet összehordani. Persze mondta, hogy az eredeti terv tarthatatlan volt"

- emlékezett vissza az énekes.