14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 éve nincs köztünk: így emlékezett meg az Omega Benkő Lászlóról

Benkő László
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 10:55
Omegamegemlékezés
Megható poszttal jelentkezett az Omega.

2020. november 18-án szomorú esemény történt, ugyanis elhunyt a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, Benkő László, aki az Omega tagjaként vált igazi legendává. Máig rengetegen gyászolják őt, hiszen a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja volt több évtizeden keresztül.

Benkő László-KA-FM-17-JPG
Ma 5 éve hunyt el Benkő László / Fotó: Kricskovics Antal

Az Omega most egy megható posztban emlékezett meg a ma 5 éve elhunyt Benkő Lászlóról.

Benkő Laci 5 éve költözött el az égben lebegők csarnokába

– írta közösségi oldalán az Omega.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu