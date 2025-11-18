5 éve nincs köztünk: így emlékezett meg az Omega Benkő Lászlóról

2020. november 18-án szomorú esemény történt, ugyanis elhunyt a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, Benkő László, aki az Omega tagjaként vált igazi legendává. Máig rengetegen gyászolják őt, hiszen a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja volt több évtizeden keresztül.

Ma 5 éve hunyt el Benkő László / Fotó: Kricskovics Antal

Az Omega most egy megható posztban emlékezett meg a ma 5 éve elhunyt Benkő Lászlóról.

Benkő Laci 5 éve költözött el az égben lebegők csarnokába

– írta közösségi oldalán az Omega.