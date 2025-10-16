Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Király Viktor kapcsolata a barátaival is megváltozott: „Már nem a bulizás a fő téma, hanem az edzés”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 10:30
Az énekes élete teljesen átalakult az elmúlt egy évben, ami nem csak a házasságára, de az egészségére, sőt még a barátaira is jó hatással volt. Lotfi Begi és Király Viktor most elárulták, az életmódváltás hogyan változtatta meg mindkettejüket.
Megjelent Király Viktor Run című dalának Lotfi Begi által készített remixe, ami egy teljesen új köntösbe bújtatja ezt a népszerű slágert. A két zenész barátsága a közös fellépések által indult, de valójában az életmódváltás az, ami igazán összeköti őket. Az elmúlt egy évben mindkettejükkel nagyot fordult a világ, ami főként annak köszönhető, amiről a Run dalszövege is szól, hogy nem futottak el a problémák elől. Erről meséltek most a Borsnak.

Király Viktor egy Lotfi Begivel közös fellépésén kapott ihletet
Király Viktor Lotfi Begivel közösen dolgozta át a Run című dalt, ami a problémáikkal való küzdelmet is szimbolizálja (Fotó: Czoller Bence)

Lotfi Begi bokszolni ugyan csak nemrég kezdett el, de teljes erőbedobással vetette bele magát, amit elmondása szerint leginkább Király Viktor életmódváltása inspirált.

„Többször volt már olyan, hogy közösen léptünk fel, hiszen van egy olyan formációm, amiben énekesekkel kiegészülve állunk színpadra, és ahol már többször vendégeskedett Viktor is. És egy ilyen kapcsán egy picit felturbóztam, átalakítottam a Run című dalt, hogy az én szettemben is jól működjön. És ott a koncert után mondta, hogy ez mennyire jó ilyen verzióban, szóval akár ezt meg is jelentethetnénk. Innen pedig már egyenes út vezetett a kiadásig, és a videóklip forgatásig” – kezdte a DJ.

Emellett a barátságunk annak is köszönhető, hogy láttam Viktor életmódváltását, ami a boksz által jött az életébe. Az számomra nagyon inspiráló volt, különösen azért, mert ennyire látványos változás történt az életében, amit nagyon céltudatosan ért el. Így amikor én is belekezdtem, akkor már viszonylag többet és sűrűbben beszéltünk, és sokat mesélt a saját élményeiről, és a különböző lépcsőfokokról ezen az úton. Úgyhogy az ő változása, és az ő eredménye abszolút hatással volt rám 

– mesélte.

Lotfi Begi életmódváltása részben Király Viktornak köszönhető, hiszen ő inspirálta és segítette ezen az úton (Fotó: Magneoton)

Király Viktor úgy érzi felnőtt

Az énekes saját bevallása szerint szinte hihetetlen, hogy az új élete valaki mást is inspirált, de természetesen nagyon büszke rá.

„Régóta ismertük egymást szakmailag, de szorosabb kapcsolatunk soha nem volt. Viszont mostanában valahogy kialakult, és bár ezt már sokszor mondta, hogy én adtam egy bizonyos inspirációt neki az életmódváltáshoz, amire nagyon büszke vagyok, mert még soha senki nem mondott ilyet. Zeneileg viszont nagyon hirtelen kezdtünk el együtt dolgozni, de tök jó” – mesélte Viktor.

Szoktunk is beszélni erről, hogy amióta életmódot változtattunk mennyivel jobb. Sokkal produktívabbak vagyunk, jobban tudunk foglalkozni a családdal, a munkával. Szóval, ez egy jó dolog, hogy az ember úgy jön össze egy zenésztársával, hogy már nem a bulizás a fő téma, hanem az edzés meg a stúdiózás. Bár az is lehet, hogy egyszerűen csak felnőttünk

 – tette még hozzá nevetve.

Király Viktor egy Lotfi Begivel közös fellépésén kapott ihletet
Király Viktor fogyása óta minden helyre jött az életében, és nagyon büszke rá, hogy ez másokat inspirál Fotó: Magneoton

Király Viktor és Lotfi Begi remixe is az új életről szól

Király Viktor dalának szövege éppen ehhez az új élethez kapcsolódik, ami most is épp úgy érvényes, mint egy évvel ezelőtt, az eredeti megjelenéskor.

„A mélyebb gondolata a dalnak az, hogy nem szabad elfutni a problémák elő, hanem szembe kell szállni velük, és ez egy mindennapi téma. És ez ismét egy jó ilyen visszaigazolás arra, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, mint ahogy csináltam régen. Az pedig külön tök jó érzés, hogy eredetileg ez körülbelül egy éve jelent meg, és most egyszer csak új szárnyra kap” – vallotta még be Viktor.

 

