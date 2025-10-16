Király Viktor kapcsolata a barátaival is megváltozott: „Már nem a bulizás a fő téma, hanem az edzés”

Megjelent Király Viktor Run című dalának Lotfi Begi által készített remixe, ami egy teljesen új köntösbe bújtatja ezt a népszerű slágert. A két zenész barátsága a közös fellépések által indult, de valójában az életmódváltás az, ami igazán összeköti őket. Az elmúlt egy évben mindkettejükkel nagyot fordult a világ, ami főként annak köszönhető, amiről a Run dalszövege is szól, hogy nem futottak el a problémák elől. Erről meséltek most a Borsnak.

Király Viktor Lotfi Begivel közösen dolgozta át a Run című dalt, ami a problémáikkal való küzdelmet is szimbolizálja (Fotó: Czoller Bence)

Lotfi Begi bokszolni ugyan csak nemrég kezdett el, de teljes erőbedobással vetette bele magát, amit elmondása szerint leginkább Király Viktor életmódváltása inspirált.

„Többször volt már olyan, hogy közösen léptünk fel, hiszen van egy olyan formációm, amiben énekesekkel kiegészülve állunk színpadra, és ahol már többször vendégeskedett Viktor is. És egy ilyen kapcsán egy picit felturbóztam, átalakítottam a Run című dalt, hogy az én szettemben is jól működjön. És ott a koncert után mondta, hogy ez mennyire jó ilyen verzióban, szóval akár ezt meg is jelentethetnénk. Innen pedig már egyenes út vezetett a kiadásig, és a videóklip forgatásig” – kezdte a DJ.

Emellett a barátságunk annak is köszönhető, hogy láttam Viktor életmódváltását, ami a boksz által jött az életébe. Az számomra nagyon inspiráló volt, különösen azért, mert ennyire látványos változás történt az életében, amit nagyon céltudatosan ért el. Így amikor én is belekezdtem, akkor már viszonylag többet és sűrűbben beszéltünk, és sokat mesélt a saját élményeiről, és a különböző lépcsőfokokról ezen az úton. Úgyhogy az ő változása, és az ő eredménye abszolút hatással volt rám

– mesélte.

Lotfi Begi életmódváltása részben Király Viktornak köszönhető, hiszen ő inspirálta és segítette ezen az úton (Fotó: Magneoton)

Király Viktor úgy érzi felnőtt

Az énekes saját bevallása szerint szinte hihetetlen, hogy az új élete valaki mást is inspirált, de természetesen nagyon büszke rá.

„Régóta ismertük egymást szakmailag, de szorosabb kapcsolatunk soha nem volt. Viszont mostanában valahogy kialakult, és bár ezt már sokszor mondta, hogy én adtam egy bizonyos inspirációt neki az életmódváltáshoz, amire nagyon büszke vagyok, mert még soha senki nem mondott ilyet. Zeneileg viszont nagyon hirtelen kezdtünk el együtt dolgozni, de tök jó” – mesélte Viktor.

Szoktunk is beszélni erről, hogy amióta életmódot változtattunk mennyivel jobb. Sokkal produktívabbak vagyunk, jobban tudunk foglalkozni a családdal, a munkával. Szóval, ez egy jó dolog, hogy az ember úgy jön össze egy zenésztársával, hogy már nem a bulizás a fő téma, hanem az edzés meg a stúdiózás. Bár az is lehet, hogy egyszerűen csak felnőttünk

– tette még hozzá nevetve.