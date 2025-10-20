Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
„Szerintem minden látszik a fejemen” – felismerhetetlen legújabb fotóján Király Viktor, mindenki csak találgat, mi lehet

Király Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 16:10
Virág Anitahalloween
Kiléte még lehet számára is rejtély.

Bár még több mint egy hét van halloween napjáig, Király Viktor és felesége, Virág Anita már felkészültek a jelmez terén. Az énekes pedig meg is mutatta rajongóinak meglehetősen furcsa öltözékét.

Szokatlan halloweeni jelmezbe bújt Király Viktor.
Szokatlan halloweeni jelmezbe bújt Király Viktor. Fotó: Szabolcs László

Félkész jelmez vagy Király Viktor Kóbor János bőrébe bújt?

POV: amikor Virág Anita beszerzi a halloweeni kosztümöket! Szerintem minden látszik a fejemen, ez mi akar lenni? Nektek van tippetek?

- tette fel a kérdést az énekes, mellékelve egy képet, amelyen egyik rajongója szerint Kóbor Jánosra hajaz fehér parókájával.

Természetesen a korai leleplezést felesége sem hagyhatta szó nélkül, így a kommentekben megjegyezte, hogy titok még az egész, és ez nem a teljes koncepció. Ettől függetlenül persze azonnal beindultak a követői, és azt tippelgetik, hogy vajon mi vagy ki lehet az énekes. 

"Dumbledore!"

"Kóbor János"

- írták mások mellett.

